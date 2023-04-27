«Перекрытие лопнуло над детской площадкой»: огромная трещина появилась на потолке в торговом центре Хабаровска

Деформация пошла прямо над бассейном для малышей Фото: скриншот из видео

Родители из Хабаровска забили тревогу из-за состояния потолка в ТРЦ «Стрелка». Они увидели огромную трещину, которая пошла по конструкциям здания. Это произошло прямо над игровой зоной для детей.

Одна из мам, пришедшая в ТРЦ со своим ребенком, заметила, что покрытие потолка в центре Fun City лопнуло. Пошла большая трещина, которая тянется до самой стены. Это произошло на четвертом этаже, где и располагается развлекательный центр для ребят. Покрытие повредилось прямо над бассейном с шариками, рассчитанным на малышей.

Видео с трещиной женщина отправила в Telegram-канал NewsKhv, откуда оно пошло дальше гулять по соцсетям. Родители не на шутку забеспокоились о здоровье своих детей. Прокуратура также заинтересовалась состоянием здания, в котором за день бывают сотни и тысячи посетителей.

- Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку в связи с размещенной в Сети видеоинформацией о том, что в ТРЦ «Стрелка» над детской игровой площадкой имеется повреждение потолочной конструкции, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В целом такая ситуация вызывает много вопросов. Общие отзывы о не так давно открывшемся ТРЦ положительные. Детский центр особенно ценится жителями, сюда люди приходят, чтобы отдохнуть с детьми. Ресторанного дворика или кинотеатра в «Стрелке» нет, но Fun City занимает почти весь этаж. Помимо игровой зоны, там также есть и ресторан, поэтому пока малыши активно проводят время, взрослые могут посидеть и поесть.

- Детская зона просто волшебная. Удобно, что можно оставить ребенка развлекаться, а самим посидеть в кафе или прогуляться по магазинам, - пишет Ирина.

- Ребенок обожает тусить там. Есть где побродить. Чисто, чистый туалет, конфликтов ни с кем не было, - пишет Наталья.

- Все понравилось, а особенно понравилось в Fun City, там очень интересно и весело. Спасибо вам большое, - пишет Анастасия.

Администрация «Стрелки» не стала отрицать наличие трещины. Прокуратура уже направила запрос к руководству торгового центра, поэтому ответы не заставили себя долго ждать. Дирекция заверила, что с потолком все в порядке, дети в безопасности, и никакой угрозы обрушения не существует.

- Это деформационные швы, которые не нарушают никакой конструкции. Все по нормативам. Пояснение и документацию мы уже предоставили куда надо, у нас нет никаких нарушений, - рассказали «КП» - Хабаровск» в администрации ТРЦ «Стрелка».

Теперь в деле будут разбираться специалисты. В случае обнаружения каких-либо нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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