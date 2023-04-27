Евгений Чадаев: За 30 лет избирательная система в России сложилась

Участники форума согласились, что система нуждается в дальнейшем развитии, с учетом географических особенностей Фото: Администрация Хабаровска

Представители всей страны собрались в Хабаровском крае обменяться опытом, а также обсудить лучшие практики и дальнейшие пути развития избирательной системы на Первом Дальневосточном электоральном форуме. Несмотря на вызовы времени, губернатор принимающей стороны Михаил Дегтярев уверен, что демократические институты должны продолжать свою работу - выборный процесс должен идти по плану, а люди должны иметь возможность избирать и избираться в честной борьбе.

Мероприятие приурочено к 30-летию избирательной системы и собрало более 500 представителей, причастных к организации и проведению выборов в регионах России. Форум посвящен поиску вариантов улучшения качества и прозрачности избирательной системы, в которой за десятилетия была проделана большая работа.

- Первый Дальневосточный электоральный форум - это первая ласточка в череде крупных событий, которая дает понимание, что произошло в избирательной системе России за 30 лет ее существования, какие остаются проблемы, и как их необходимо решать. Если 30 лет назад была масса нестыковок, законодательных и организационных недоработок, то с каждыми выборами все постепенно приходило в норму, и сейчас можно сказать, что система сложилась, - рассказал Евгений Чадаев, политолог.

Избирательная система Российской Федерации живая, развивается и адаптируется, учитывая новые условия и требования времени. Так, недавняя пандемия привела к увеличению продолжительности голосования, а также развитию цифровизации в этом направлении, результатом чего стало введение пилотного режима электронного голосования. Однако дискуссии в ходе форума дают понять, что работы в такой большой стране как Россия, где избиратели могут находиться в самых удаленных уголках, еще хватает.

- В своих выступлениях первые лица сошлись во мнении, что нет предела совершенству, и, с учетом географических особенностей, система, конечно, нуждается в развитии. Например, не все пока отлажено по линии электронного голосования, однако есть большие перспективы. Работы требует составление электронного списка избирателей, чтобы каждый избиратель, где бы он ни находился, мог принять участие в голосовании за свой регион или муниципальное образование, - добавил Евгений Чадаев.