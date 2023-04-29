Михаил Дегтярев: Нужно работать над тем, чтобы сделать жизнь наших людей лучше

Хабаровский край стал первым в стране регионом, где прошло заседание Совета по качеству жизни Фото: Правительство Хабаровского края

Власти Хабаровского края плотно работают над реализацией поручений президента России по повышению качества жизни людей. Для этого решением губернатора Михаила Дегтярева в регионе создан Совет по качеству жизни. Новый орган призван сформировать региональный социальный стандарт, который фактически станет своеобразной дорожной картой по внедрению мер социальной поддержки и развитию социальной сферы в целом.

Именно внедрению Регионального национального стандарта Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках реализации Национальной социальной инициативы было посвящено первое заседание Совета по качеству жизни в Хабаровском крае под председательством главы региона.

Губернатор напомнил, что край одним из первых субъектов подключился к реализации Национальной социальной инициативы.

- Мы вторыми среди 40 пилотных регионов России создали совет и первыми - в ДФО. Одна из основных задач - подготовка предложений по улучшению жизни наших людей. Нашим президентом сформулирована четкая цель - сделать жизнь наших людей лучше, и над этим нужно работать, - заявил Михаил Дегтярев.

Хабаровский край действительно можно назвать флагманом, так как заседание совета стало первым не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране.

Первое мероприятие собрало руководителей ключевых министерств и ведомств края, представителей ОНФ и общественных организаций. Кроме того, в режиме ВКС участие в совещании приняла руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова.

По линии Регионального социального стандарта в крае уже реализуется ряд инициатив. По словам исполняющего обязанности министра соцзащиты Евгения Демина, в 2023 году планируется работать над созданием инфраструктуры поддержки граждан в социальной сфере, а также появлением службы социальных координаторов.

Михаил Дегтярев предпринимает все усилия по включению Хабаровского края во все значимые федеральные проекты, используя их ресурсы для решения стоящих перед регионом задач. Так, по его инициативе, регион выстроил максимально плотные отношения с АСИ, поставив целью значительно улучшить качество жизни людей. В ходе заседания представители АСИ уже выступили с перспективными предложениями, услышав которые, губернатор призвал к тесному сотрудничеству с экспертами, ответственными за внедрение РСС-структуры.

Без внимания не остался сформированный по итогам прошлого года рейтинг качества жизни, основанный на 141 показателе по 10 направлениям, в числе которых: потребление и досуг, инклюзивность и равенство, социальная защита, возможности для работы и своего дела, жилье и инфраструктура, чистота и экология, безопасность, госуслуги и сервисы, медобслуживание, образование и развитие. Как отметила Ольга Курилина, все показатели должны быть проанализированы и проработаны с муниципальными образованиями.

В завершение губернатор еще раз обозначил важность проектов АСИ в успешной работе совета.

- Это инициатива нашего президента, который возглавляет наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Это важно, современно, и это заставляет нас, руководителей на местах, думать под другим углом и становиться дружелюбнее, - подвел итог глава региона.