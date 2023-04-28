Непогода уйдет аккурат ко Дню Весны и Труда Фото: Кристина Захарченко

Погода в Хабаровске снова испортится в ближайшее воскресенье. В этот день будет все: и похолодание, и осадки, и сильный ветер. Зато непогода уйдет аккурат ко Дню Весны и Труда. Поэтому прогноз на 1 мая в Хабаровске более чем приятный.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Прогноз в Хабаровске обещает теплую субботу, 29 апреля. День пройдет без осадков, температура воздуха будет около +13 +14 градусов. В воскресенье погода резко пойдет на ухудшение. Синоптики обещают осадки, особенно сильные обрушатся на южные и восточные районы.

Вместе с циклоном придет и похолодание. Температура воздуха в Хабаровске ночью упадет до 0 +2 градусов, днем столбики термометров поднимутся всего лишь до +5 градусов. И все это с северным ветром до 15-20 метров в секунду. В общем, погода в Хабаровске 30 апреля будет неприятной.

ПРОГНОЗ НА 1 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ

Погода на 1 мая в Хабаровске резко выправится. Ночью сохранятся небольшие осадки, днем - пойдут на прекращение. Прогноз на День Весны и Труда сообщает: днем воздух прогреется до комфортных +12 градусов. В целом 1 мая в Хабаровске по погоде будет схож с 28 апреля.

- Следующая рабочая неделя будет комфортная и хорошая: и без осадков, и температуры дневные до +18 +20 градусов могут подняться. В Хабаровске будет солнечно, ясно и тепло, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Что касается погоды на 9 мая в Хабаровске, то здесь снова начнутся «качели». Прогноз на День Победы не очень хороший: возможны дожди и понижение температуры. Данные еще будут уточняться.

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