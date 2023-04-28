Жители Хабаровского края продолжают выбирать общественные пространства для благоустройства

Ремонт территорий, победивших в голосовании, будет проведен в 2024 году. Фото: Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства края

Старт Всероссийскому голосованию за общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году, дали две недели назад, но свой выбор уже успели сделать более 52,2 тысячи жителей Хабаровского края. Выбрать территорию и повлиять на результат может каждый желающий - голосование продлится до 31 мая.

Территории, получившие большинство голосов, войдут в список общественных пространств, ремонт которых будет произведен в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Жители, заинтересованные в чистоте и комфорте своего города и места, где они живут, могут отдать свой голос двумя способами: воспользовавшись платформой za.gorodsreda.ru либо с помощью волонтеров.

- Волонтеры работают в торговых центрах, а также на общественных мероприятиях. Их легко опознать по специальной брендированной одежде и планшетам в руках, с помощью которых можно проголосовать без специальной регистрации. Таким образом, принять участие может абсолютно любой желающий, - пояснила Марина Морозова, начальник отдела по связям с общественностью и массовым коммуникациям министерства ЖКХ.

Среди наиболее популярных участников, набравших на сегодня большинство голосов: сквер в районе храма Матроны Московской, сквер в районе улиц Аксенова, Световая и Ургальская, а также сквер по улице Фурманова. С каждым днем спор за желаемые для благоустройства территории становится все горячее.

- Я каждый день встречаюсь с большим количеством людей и вижу, что многие из них хотят сделать город комфортнее и современнее. Некоторые голосуют целыми семьями и рабочими коллективами. Это очень радует, ведь нацпроект работает именно для людей, - подчеркнула Анна Ардован, председатель общественного совета при минЖКХ.