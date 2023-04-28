Обзывала последними словами: воспитательницу детсада в Комсомольске уличили в жестоком обращении

Все слухи про агрессивные методы воспитания подтвердились Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский сад «Солнышко» №120 попал в крупный конфликт. В учреждении Комсомольска-на-Амуре выявили неподобающие методы воспитания, которые применяла одна из воспитательниц. Вместо заботы и развития дети получали оскорбления, крики и ругань.

«ПРОСЛУШКА»

Все началось с аудиозаписи, которую в открытый доступ выложила мама одного из ребят Анастасия. На ней воспитательница кричит, называет малышей «толстыми скотинами», призывает «заткнуться», общается грубым тоном. Чтобы добыть эту информацию, Анастасия положила в шкафчик своего ребенка телефон с включенным диктофоном. Когда мама забрала устройство, то услышала, что происходит, когда взрослые уходят на работу. Запись попала в Сеть, и реакция не заставила себя долго ждать.

- За допущенные нарушения директору детского сада указано на ненадлежащий контроль за педагогическим процессом. Воспитатель группы уволен, с ним расторгнут трудовой договор. Младшему воспитателю объявлен выговор. Заместителю директора сада сделали выговор, - сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

За увольнениями последовала и проверка от прокуратуры. Ведомство допустило проверку, чтобы узнать, насколько правдива информация.

- Установлено, что 28 марта 2023 года воспитатель группы для детей от полутора до двух лет использовала методы воспитания, связанные с психическим насилием над воспитанниками, - сообщили «КП» - Хабаровск» результаты проверки в прокуратуре Хабаровского края.

За дело взялся и следком. Сотрудники завели уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником.

- В ходе расследования будет дана всесторонняя оценка действиям работников дошкольного учреждения, установлены причины случившегося, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

МЕСЯЦЫ ЛЕЧЕНИЯ

Анастасия объяснила, почему вообще решилась на установку «прослушки». Ее маленький ребенок после посещения детского сада начал себя очень странно вести. Он стал замкнутым и дерганым, начался невроз. Мама не находила себе места, обошла всех врачей, потратила кучу денег на сеансы. Специалисты пришли к выводу, что у малыша крайне нестабильное психоэмоциональное состояние. Чтобы узнать причину, женщина и решилась пойти на крайние меры, ведь дома ребенок получал лишь ласку и любовь. Она была уверена, что причина кроется в детском саду.

- Оказалось, все банально: дело в воспитателях, которые знатно подпортили психику и здоровье нашим детям. Нянечка Галина и воспитатель Ксения придумывали им клички, оскорбляли, ругали матом, - рассказала Анастасия.

Женщина собрала доказательства и дала послушать аудио другим родителям. Даже те, кто до этого считал учреждение благополучным, оказались в шоке. Их крайне возмутило, что дети вынуждены ежедневно проходить через унижения.

Родители предполагали, что дело может ограничиваться не только словами, однако «КП» - Хабаровск» удалось выяснить, что случаев применения физического насилия в садике не было. Взрослые подали коллективную жалобу в управление образования, которое моментально приняло меры.

Как сообщают участники ситуации, воспитательница действовала не одна, на детей кричала и нянечка. Однако доказано это не было. Сейчас расследование проводится именно в отношении педагога. Женщине грозит до трех лет лишения свободы за психологическое насилие над детьми.

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