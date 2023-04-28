«Мужики читали детские письма и плакали»: боец СВО из Хабаровска рассказал о буднях солдат на передовой

Парни в батальоне стали не просто друзьями, а настоящими братьями Фото: предоставлено редакции героем публикации

История Андрея, участника спецоперации из Хабаровска, и 12-летней девочки Наташи из Белгородской области прогремела на всю страну. Письмо школьницы спасло мужчину от смерти, оно дало ему силы и стимул вернуться домой. В свою очередь мужчина, как просила девочка, исполнил ее мечту - обязательно показать послание по телевизору. Хабаровчанин признается, что такие письма сильно цепляют душу и сердце. Суровые мужчины, читая послания детей, не могут сдержать слез, а драгоценный листик они всегда хранят у самого сердца и никогда с ним не расстаются.

Мы не друзья, мы - братья!

О жизни солдат на передовой, о том, как меняется мироощущение и взгляды после СВО, и что греет ребят вдали от дома, редакции «КП» - Хабаровск» рассказал сам Андрей. Хабаровчанин в свои 57 лет ушел туда добровольцем, отстаивал интересы страны почти четыре месяца и получил контузию. В ближайшем будущем он снова уедет назад, там его ждут мужики, а вернее, те, кто стал ему настоящими братьями.

- У меня дед всю войну прошел, начиная с белофинской и заканчивая японской. Начинал рядовым, а закончил капитаном. Когда объявили спецоперацию, понял, что нужно идти, нацизм уничтожать. Жена отпустила, куда деваться, понимает, что Родину надо защищать. Правда, переживала она очень много за меня. Все парни там - даже не друзья, они братья. Мы и сейчас общаемся хорошо, практически все, кто вернулся домой, снова хотят отправиться туда, - рассказывает Андрей.

Семья - опора

Всю свою жизнь Андрей прожил в Хабаровске, учился в Березовке, в 16 школе. Отслужил на Чукотке, работал водителем, в том числе больших грузовых машин. Никакого труда он не боялся. Несколько лет назад купили с супругой недостроенный дом и довели до ума. Работы в хозяйстве хватает, однако, когда долг зовет - домашние хлопоты уходят на второй план. Андрей поначалу переживал, когда уходил, что оставляет семью в зиму, дом - не квартира, работы там хватает. Но родные справились.

- Когда уезжал, дочка, ей 16 лет, дала мне свою черную бейсболку и сказала, чтобы вернулся домой в ней. Я так и сделал - все время, что был там, проходил в этой кепке. Жена переживала, конечно, особенно, если подолгу не выходил на связь. Мне кажется, у нее даже появилась седина, хотя ей всего 40 лет.

Там все по-другому

Участие в спецоперации не только закаляет характер, но и влияет на мироощущение. Каждый боец - это свой, брат, товарищ. Андрей попал в батальон добровольцев, где все старше 50 лет, много дальневосточников.

- Молодые были, но всего несколько человек. Арчи - 24 года, Миха Малой - 32 года, и Веселый - 28 лет. Всем остальным за 50. Даже были те, кому за 60. У каждого свой позывной, у меня вот был Батя, а у моего второго водителя - Дядя. Были у нас Пинцет, Туз, Кама.

Все для победы

На личные вопросы Андрей отвечает скромно, говорит, бояться там некогда, долг зовет, все парни настроены решительно на победу и идут до конца. Никто никого не бросает, всегда есть взаимовыручка, помощь.

Сами бойцы говорят о том, что помощь людей - бесценна. В гуманитарке со всей страны им отправлялось все, что требуется, и даже больше. Такого, чтобы чего-то вдруг не хватало, не было. В посылках были вкусности, обмундирование, продукты и гигиенические средства.

Правда, в начале СВО гуманитарной помощи было больше, чем сейчас. Что же касается техники, то здесь бойцам не помешала бы оптика и квадрокоптеры. Тому батальону, в котором служил Андрей, очень нужен КамАЗ, чтобы вывозить раненых или транспортировать самих военнослужащих.

- Если бы каждый человек помогал, то есть просто вечером перед зеркалом спрашивал себя: «А чем я сегодня парням помог?» - то было бы в тысячу раз легче. Тогда мы бы быстрее победили.

Кто, если не мы?

Сейчас Андрей снова планирует отправиться в зону СВО добровольцем, но уже на более продолжительный срок. Однако для начала ему нужно добиться оформления всех сопутствующих прошлому возвращению документов. Боец был представлен к награде - он должен получить два знака - «За отвагу» и Георгиевский крест. Пока ордена ему не вручили.

Семья, конечно, не хочет отпускать его снова, но отговаривать не будут, все прекрасно понимают, что отец защищает их и их Родину. В новую командировку Андрей обязательно возьмет свой талисман - письмо Наташи, и будет носить его у сердца. Так ему спокойнее. Письма детей нужны парням, они греют, помогают, дают силы.

- У нас мужики читают детские письма, а у них слезы текут по щекам. Начинают сразу вспоминать своих детей, свои семьи. А тут ребенок пишет. Я получил письмо от Наташи 25 числа, а 27 попал под обстрел, но остался жив.

«Обязательно еще увидимся»

Наташе 12 лет, у нее есть шестилетняя сестра. Девочки снова написали письма, а их папа попросил Андрея отдать послания детей тем парням, кого знает и кому они нужнее. Андрей решил отдать письмо своему однополчанину с позывным Лист. У мужчины недавно умерла супруга, дети уже совсем взрослые, а такое письмо с особенными словами, возможно, вызовет улыбку, согреет душу.

Письмо спасло Андрея и вернуло домой, к родным Фото: ОНФ Хабаровского края

Что же до истории хабаровчанина и юной Наташи, то Андрей обязательно заедет к ней в гости, когда поедет снова на СВО. Пообещал. После того как мужчина вернулся домой, он пришел в ОНФ и попросил показать письмо по телевизору. С того момента много чего произошло, сначала семья познакомилась по телефону - встречу по конференции организовали сотрудники народного фронта, а затем они встретились лично, в Москве, на передаче телеканала «Звезда». После съемок герои замечательно поговорили, без камер и зрителей, тогда-то Андрея и позвали в гости в Белгородскую область.

Боец смог лично обнять свою спасительницу Фото: ОНФ Хабаровского края

В завершение беседы Андрей сказал напутственные слова всем тем, кто собирается на СВО: ни в коем случае не сдавать позиции, отстаивать страну, идти до конца и никогда не сдаваться. Мужчина уверен - если народ сплотится еще сильнее, то победа обязательно будет за нами.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это письмо спасло меня от смерти»: боец из Хабаровска смог обнять свою 12-летнюю спасительницу

Боец из Хабаровска встретился с девочкой, написавшей ему письмо в зону СВО(подробнее)

«Хранил ее письмо у сердца»: участник СВО из Хабаровска нашел девочку, спасшую его жизнь на передовой

Участник СВО из Хабаровска поговорил с написавшей ему письмо девочкой по видеосвязи(подробнее)