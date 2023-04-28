Вытаскивали замерзшего из сугроба у кладбища: что произошло с жителем Колымы на погосте

Мужчина уже не чувствовал ног от обморожения Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

… Спасатели подавали звуковые сигналы по громкоговорителю, мужчина отвечал, сотрудники шли на голос, двигались осторожно, кругом была кромешная тьма. Обнаружили его в сугробе, ноги уже практически онемели от обморожения. Действовать нужно было быстро: погрузили мужчину на носилки и донесли до машины, дождались скорую помощь и передали медикам. Спасли!

Заблудился за кладбищем

Происшествие случилось прошлой ночью в 14 километрах от Магадана. Как оказалось, колымчанин решил навестить умерших близких на кладбище, но засиделся у могилы до позднего вечера. Когда пришло время отправляться домой, оказалось, что ворота погоста давно закрыли. Не пройти.

Мужчина решил пойти через лес, думая, что знает дорогу. Он надеялся выйти к проезжей части, а дальше уже добраться до города, но все произошло совсем иначе. Долго блуждая по лесу, колымчанин просто-напросто заблудился. Ситуация осложнялась тем, что уже была почти ночь, становилось темно, а кругом только деревья и снежные сугробы.

Ноги онемели от холода

В итоге магаданец застрял в этих сугробах, благо у него с собой был телефон, а в том месте еще ловили заветные антенны. Колымчанин позвонил в МЧС и попросил помощи у спасателей.

- На место вызова оперативно прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области. Спасатели подавали звуковые сигналы из дежурного автомобиля и в скором времени обнаружили замерзающего мужчину в снегу, - рассказали в МЧС области.

После того как мужчину нашли в глухом лесу в сугробе, его загрузили на носилки и донесли до машины. Там, на дороге, спасатели дождались бригаду скорой помощи и передали полуобмороженного мужчину в руки медикам.

Само кладбище располагается в 14 километрах от города. На ночь ворота закрывались, чтобы могилы не становились объектами вандалов и непрошеных гостей.

Чтобы не попадать в критические ситуации, спасатели рекомендуют заранее перед походом в лесополосу заряжать телефон. С собой у людей должны быть нож, компас, спички, фонарик и свисток. В случае непредвиденных обстоятельств и происшествий следует сразу же вызывать спасателей.

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