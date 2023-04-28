Запретили играть в «Тетрис»: осужденный на пожизненное за теракт в «Домодедово» судился с колонией в Хабаровском крае

«Тетрис» Яндиеву не отдадут, так как устройство все же смахивает на «запрещенку» Фото: Варвара АНТОНОВА

Верховный суд России отказал удовлетворить административный иск заключенного на пожизненное Ислама Яндиева. Остаток жизни он проведет в колонии за подготовку теракта в аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 года. Наказание заключенный отбывает в Хабаровском крае.

ТЕРАКТ В «ДОМОДЕДОВО»

Это был один из самых страшных терактов в России. Пассажиры международных рейсов прибывали в аэропорт, забирали багаж и выходили к родным и друзьям в зал прилета. Именно здесь подорвался террорист-смертник Магомед Евлоев, сумевший пройти мимо охраны и рамок с металлоискателями.

Самодельная взрывчатка массой от трех до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте была начинена поражающими элементами. Жертвами теракта стали 37 человек, более 170 получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших были граждане Австрии, Великобритании, ФРГ и других стран.

ФИГУРАНТ

На скамье подсудимых тогда оказались четверо человек, среди них - Ислам Яндиев. Следствие считало, что он участвовал в подготовке теракта в «Домодедово». Сообщники, по данным правоохранительных органов, встретили смертника в Москве, заселили его в арендованную квартиру, передали бомбу и отправили в аэропорт.

Приговор Исламу Яндиеву был однозначный: пожизненное лишение свободы. Наказание он отбывает в колонии в Эльбане, где в 2020 году получил посылку с игрой «Тетрис». Во время досмотра «передачки» сотрудники запретили передавать заключенному устройство, назвав его электронным носителем информации. А подобные вещи, особенно в колониях для «пожизненников», запрещены.

«ТЕТРИС» ВНЕ ЗАКОНА

Но Яндиев настаивал: «Это настольная игра! Верните!», и после отказа руководства колонии отдать «Тетрис» пошел в суд. Первая инстанция требования осужденного не удовлетворила, заключенный подал апелляцию. И выиграл. Руководство колонии обязали вернуть «Тетрис». Кассация тоже встала на сторону Яндиева.

В марте 2023 года краевой управление ФСИН России обжаловало это решение. Верховный суд РФ вынес однозначный вердикт: оставить в силе решение суда первой инстанции. То есть - «Тетрис» Яндиеву не отдавать, так как устройство все же смахивает на «запрещенку».

- Изъятый из адресованной административному истцу посылки предмет - игра «Тетрис» представляет собой материальный носитель, имеющий дисплей и кнопки для управления, на котором записаны, хранятся и воспроизводятся с помощью программных и технических элементов конкретные сведения об электронных играх, то есть обладает признаками электронного носителя информации, - сообщается в кассационном определении Верховного суда Российской Федерации.

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