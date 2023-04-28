Три дня мучительных переживаний: в Хабаровске завершены поиски четверых пропавших мальчиков

Всего беглецов было пятеро, одного почти сразу же нашли дома у бабушки. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске отыскали четверых подростков, сбежавших из детского дома №5. Напомним, что мальчики в возрасте 15-16 лет ушли и не вернулись 26 апреля. На поиски беглецов были подняты полиция, волонтеры и неравнодушные люди.

«СМЫЛИСЬ»

Подростки исчезли из детского дома как по волшебству. Всего беглецов было пятеро, одного почти сразу же нашли дома у бабушки. О причинах поступка мальчик не рассказал и других выдавать не спешил. Тем не менее поисковая операция продолжалась. Десятки человек прочесывали весь Хабаровск и его окрестности, шаг за шагом приближаясь к пропавшим.

- Мальчиков нашли сотрудники полиции 28 апреля в лесополосе в районе села Сосновка. С ними в компании была 16-летняя пропавшая ученица одного из колледжей. Ее также ранее объявила в розыск администрация учреждения как ушедшую и не дававшую о себе информацию, - сообщил «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

СКИТАЛИСЬ ПО ДАЧАМ

Подростки рассказали, что все это время были на дачах, ночевали в подъездах домов. Парням, предварительно, захотелось свободы и самостоятельности. Мальчишки желали гулять, развлекаться, и чтобы никто им не указывал. Чем именно занимались подростки на дачах - предстоит выяснить сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних. Жизни и здоровью беглецов ничего не угрожает.

По факту бегства пятерых подростков прокуратура и Следственный комитет проводят проверки. В частности, будет дана оценка работы должностных лиц органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято законное решение.

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