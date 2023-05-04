Чувствуешь себя уверенно, когда за тобой - опытный учитель: система адаптации новых работников на Комсомольском НПЗ получила высокую оценку

В номинации «Лучшая практика наставничества» КНПЗ занял первое место Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Решением президента России 2023 год объявлен в стране годом педагога и наставника с целью повысить престиж людей, способных научить, вдохновить и помочь в будущей работе. В Хабаровском крае практика наставничества стремительно набирает обороты, о чем говорит растущее количество заявок на участие в конкурсе «Лучшая практика наставничества. Лучший наставник Хабаровского края» среди организаций производственной и непроизводственной сферы.

В 2023 году конкурс собрал 88 заявок от 59 организаций. Итоги конкурса подвели члены краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в числе которых представители объединений краевого правительства, работодателей и профсоюзов, а лучших наградили в ходе Межрегионального форума наставников.

В номинации «Лучшая практика наставничества» среди организаций производственной сферы комиссия отдала первое место Комсомольскому нефтеперерабатывающему заводу. Из рук исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Константина Виноградова награду получила исполняющая обязанности заместителя генерального директора по персоналу и социальным программам Татьяна Глухова.

- В компании «Роснефть» существует широкий набор эффективных методик взаимодействия с персоналом, которые нацелены на раскрытие потенциала каждого работника, - говорит Татьяна Глухова. - На Комсомольском НПЗ мы стремимся внедрить лучшие практики, что позволяет поддерживать народный статус одного из самых привлекательных работодателей в регионе. И, как показывают наши внутренние исследования, самым лучшим методом адаптации на производстве является закрепление за новым работником наставника. Большинство новичков в процессе вовлечения в тонкости производства ощущает себя более комфортно, когда за ними стоит опытный коллега, который помогает изучить вверенную область работы и почувствовать уверенность в своих действиях, - рассказала Татьяна Глухова.

Достижения работников КНПЗ Александра Криночкина и Леонида Квона отметили дипломами в номинации «Лучший наставник Хабаровского края в производственной сфере». Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Мы передаем накопленный опыт приходящим молодым сотрудникам. Ребята быстрее адаптируются, легче экзамены сдают, закрепляются на рабочем месте. Это позволяет нам быть уверенными в том, что мы передаем завод в надежные руки, - добавил Леонид Квон, машинист компрессорных установок цеха №2, наставник.

Основными критериями оценки участников в номинации были не только уровень и качество вовлечения работников в осуществление наставнической деятельности, но и взаимодействие с организациями среднего и высшего профессионального образования по прохождению студентами производственной практики под руководством опытных наставников и дальнейшее трудоустройство молодых специалистов.

КНПЗ сотрудничает с образовательными учреждениями, где при поддержке завода открываются профильные направления подготовки. В качестве лекторов выступают сами специалисты завода, погружая ребят в специфику будущей работы. На производственную практику будущие нефтепереработчики приезжают из университетов и техникумов Дальнего Востока и Сибири.

Наставническая деятельность специалистов КНПЗ была отмечена на краевом уровне Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- К нам приходят студенты, которые обучаются по специальности «Оператор технологических установок» в судомеханическом техникуме. Ребята готовятся целенаправленно прийти на наше производство, поэтому за время практики стараются как можно лучше узнать завод, - рассказал Александр Криночкин, оператор технологических установок цеха №2, наставник.