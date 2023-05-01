«СКА-Хабаровск» уступил «Рубину» в гостях 1:3 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Матч на выезде в рамках 29-го тура Мелбет-Первой лиги для болельщиков из Хабаровска был довольно волнительным. Дальневосточная команда с амбициями на выход в слитный дивизион отечественного футбола не самым удачным образом возобновила весеннюю часть чемпионата. А соперником хабаровчан стал казанский «Рубин», который вовсю смотрит в сторону РПЛ.

Уже на старте игры команда хозяев луче контролировала мяч и созидала опасные моменты. На 19-ой минуте трибуны «Ак Барс Арены» взревели - Марат Апшацев дальним ударом поразил ворота «СКА-Хабаровска» и открыл счет.

Спустя несколько минут на поле было видно, что «Рубин» полностью прибрал инициативу в свои руки, когда Мераби Уридия замкнул передачу своего партнера в штрафной площади. Но и этого не хватило казанцам. Игроки в юбилейный год для клуба решили больше порадовать своих болельщиков. На 33-ей минуте защитник Илья Самошников подключился к атаке, обыграл соперника и дальним ударом с линии штрафной положил мяч точно в угол - 3:0.

Второй тайм не сильно изменил картину происходящего на поле. Однако стоит отдать должное армейцам с берегов Амура, что они не сложили руки и ноги, а продолжили бороться. На 65-ой минуте Жан Шарль сумел отыграть один мяч, замкнув навес после череды рикошетов.

Попытки дальневосточников перевернуть ход встречи не увенчались успехом. Одновременно с этим «Рубин» имел несколько хороших моментов, чтобы увеличить отрыв от преследователей, но этому помешала как оборона «СКА-Хабаровска», так и голкипер Ислам Имамов.

После 29 матчей в активе армейцев 37 очков и 12 строчка в турнирной таблице. Такое положение вещей вряд ли позволит думать о выходе в более высокий дивизион по итогам сезона.

Следующий матч для подопечных Романа Шаронова пройдет 6 мая в Хабаровске. Соперником станет занимающая третью строчку чемпионата «Алания» из Владикавказа.

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