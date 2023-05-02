Билетов меньше, но стоимость та же: общественники Магаданской области проверили тарифы на перелеты в столицу

Общественная палата Магаданской области проверила цены на билеты из Магадана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Россия», которая является дочерним предприятием «Аэрофлота», сегодня выполняет рейсы из Магадана в Москву четыре раза в неделю. Представители Общественной палаты Магаданской области отметили, что с наличием билетов на некоторые даты есть небольшая напряженность, хотя их стоимость остается на прежнем уровне.

- Билеты есть не на все ближайшие даты как туда, так и обратно. Средний авиатариф равен плоскому и составляет 25 тысяч рублей за круговой полет, - отмечается в сообщении Общественной палаты Магаданской области.

При этом, как отмечают общественники, начиная с июня, авиакомпания «Россия» будет летать из Магадана в Москву ежедневно.

В то же время на направлении Магадан - Хабаровск средняя цена полета за месяц снизилась почти на восемь процентов и составляет 25 700 рублей. В расчет брались безбагажные и невозвратные билеты. Сегодня рейсы в Хабаровск осуществляются ежедневно, а перевозчиком выступает авиакомпания «Аврора». Для сравнения: ровно год назад аналогичный билет стоил на 150 рублей дороже.

Напомним, представители Общественной палаты Колымы проводят мониторинг стоимости авиабилетов по направлениям из Магадана в Москву и Хабаровск по первым числам каждого месяца, чтобы отобразить динамику цен. Для покупки берутся самые недорогие проездные документы на прямые рейсы через неделю на неделю и через месяц на месяц, что обычно соответствует гипотетическим ситуациям рабочих командировок и отпуска.

С учетом того, как часто перевозчики совершают рейсы, определяется средневзвешенный тариф для населения. Такой мониторинг проводится с 2015 года.

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