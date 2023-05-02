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Туризм2 мая 2023 2:02

Билетов меньше, но стоимость та же: общественники Магаданской области проверили тарифы на перелеты в столицу

Общественная палата Магаданской области провела мониторинг рейсов по разным направлениям
Кирилл КЕМЕНЕВ
Общественная палата Магаданской области проверила цены на билеты из Магадана

Общественная палата Магаданской области проверила цены на билеты из Магадана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Россия», которая является дочерним предприятием «Аэрофлота», сегодня выполняет рейсы из Магадана в Москву четыре раза в неделю. Представители Общественной палаты Магаданской области отметили, что с наличием билетов на некоторые даты есть небольшая напряженность, хотя их стоимость остается на прежнем уровне.

- Билеты есть не на все ближайшие даты как туда, так и обратно. Средний авиатариф равен плоскому и составляет 25 тысяч рублей за круговой полет, - отмечается в сообщении Общественной палаты Магаданской области.

При этом, как отмечают общественники, начиная с июня, авиакомпания «Россия» будет летать из Магадана в Москву ежедневно.

В то же время на направлении Магадан - Хабаровск средняя цена полета за месяц снизилась почти на восемь процентов и составляет 25 700 рублей. В расчет брались безбагажные и невозвратные билеты. Сегодня рейсы в Хабаровск осуществляются ежедневно, а перевозчиком выступает авиакомпания «Аврора». Для сравнения: ровно год назад аналогичный билет стоил на 150 рублей дороже.

Напомним, представители Общественной палаты Колымы проводят мониторинг стоимости авиабилетов по направлениям из Магадана в Москву и Хабаровск по первым числам каждого месяца, чтобы отобразить динамику цен. Для покупки берутся самые недорогие проездные документы на прямые рейсы через неделю на неделю и через месяц на месяц, что обычно соответствует гипотетическим ситуациям рабочих командировок и отпуска.

С учетом того, как часто перевозчики совершают рейсы, определяется средневзвешенный тариф для населения. Такой мониторинг проводится с 2015 года.

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