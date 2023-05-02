Скотское отношение: в Комсомольске подростки бросали мяч в голову женщины с тростью и обложили ее матом

Двое мальчиков 30 апреля пристали к 83-летней женщине во дворе. Фото: t.me/komsagram Фото: Скриншот с видео

«Кем надо быть, чтобы так вести себя?!», «Кто воспитал этих пацанов?», «Сердце кровью обливается», - в соцсетях бурно обсуждают поведение подростков из Комсомольска. Двое мальчиков 30 апреля пристали к 83-летней женщине во дворе. Парни преследовали и унижали комсомольчанку, происходящее попало на видео.

ДОВЕЛИ

Пожилая женщина с тростью сидела на скамейке в безлюдном дворе по улице Орджоникидзе. Несмотря на пасмурную погоду, погулять вышли двое подростков, с собой прихватили мяч. В какой-то момент мальчики наткнулись на пенсионерку и начали ее унижать.

На кадрах видно, как бабушка пыталась отмахнуться от парней, а потом решила уйти. Но подростки последовали за пенсионеркой и, по словам пользователей, выкрикивали в ее сторону маты. Дальше случилась совсем уже вопиющая ситуация: один из мальчиков бросил мяч в голову женщины, которая хотела зайти в подъезд.

Мяч пролетел мимо, напугав пенсионерку. Подростки при этом убегать не спешили и стояли рядом. Хромающая комсомольчанка не без труда подняла мяч и подошла к парням. Что происходило дальше - неизвестно, сейчас мальчиками занимается полиция.

- Личности подростков установлены, с ними намечены профилактические беседы, в рамках которых сотрудники полиции выяснят причины некорректного поведения несовершеннолетних, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель краевого УМВД России.

«НИКОГО НЕ УВАЖАЮТ»

В соцсетях инцидент вызвал бурную реакцию. Комментаторы негодуют: «Разве можно себя так вести по отношению к пожилым людям?» С оговоркой на то, что бабушка и сама могла беспочвенно придраться к подросткам. Но все сходятся во мнении, что неважно, начала ли пенсионерка конфликт первой. Подобное отношение к людям - недопустимо.

- Удивляюсь дикости детей, как так можно… Они ничего не боятся, никого не уважают, - пишут пользователи в соцсетях.

- Стыдно родителям должно быть за таких детей.

- Пожилой человек, а если бы сердце у нее прихватило? Воспитание у детей отсутствует напрочь.

Досталось и автору нашумевших кадров. Пользователи уверенны: вместо того, чтобы снимать видео, человек мог выйти на улицу и разогнать детвору. На худой конец - выглянуть из окна и крикнуть на подростков. Сделал ли так хоть кто-то - история умалчивает.

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