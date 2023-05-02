Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетил зону СВО

Полпред в ДФО Юрий Трутнев рассказал о своем визите в зону СВО Фото: скриншот с видео

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в очередной раз посетил прифронтовую зону. Он объяснил это рядом важных причин.

- Первая - здесь воюют ребята с Дальнего Востока. Их много. Они хорошо воюют. Их ждут родные дома. Также за регионами Дальнего Востока закреплено восемь населенных пунктов, в которых восстанавливаются дома. Мы привозим туда технику и снаряжение, - рассказал Юрий Трутнев.

В ходе визита была затронута тема развития отечественного производства для нужд армии. Как отметил полпред в ДФО Юрий Трутнев, все, что может быть критически необходимым для безопасности и страны, Россия должна научиться производить самостоятельно. Со стороны правительства существуют различные меры поддержки.

- Если мы видим, что люди делают что-то полезное, то мы смотрим, слушаем, задаем вопросы и запускаем в производство. Если мы не будем поддерживать таких производителей, то просто ничего и не будет.

Также чиновник рассказал, чего не хватает в нашей стране в такое время.

- Не хватает нам очень простых вещей, снабжения. Честно говоря, нам не хватает и личного состава, потому что ребята, которые здесь служат, должны когда-то и домой сходить, в отпуск. В этом отношении какой-то донабор мог бы помочь вот эту вот замену осуществлять.