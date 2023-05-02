Греться в майском солнце предстоит недолго Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Хабаровском крае покажет, что такое по-весеннему настоящее тепло. Правда, греться в майском солнце предстоит недолго - пара дней, и в регионе вновь наступит похолодание. Что сулят синоптики Хабаровскому краю - в нашем материале.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Погода в Хабаровском крае на неделю будет неустойчивой. Если в начале семидневки температуры выйдут за пределы нормы и перевалят за +20 градусов, то к концу - упадут на десять градусов. Свою лепту внесет свежий ветер: в первые дни новой недели порывы достигнут 15-20 метров в секунду, со среды - стихнут до 9-14 метров в секунду.

- Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что в начале недели температуры будут достаточно высокими. Ночью на юге столбики термометров покажут +8 +13 градусов, на севере - поднимутся до +1 +6 градусов. 3 мая будет самый теплый день. На юге и в центре региона ожидается +20 +25 градусов, на севере - около +13 +18, местами - до +6 +11 градусов, - сообщила «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

С четверга, 4 мая, погода в Хабаровском крае возьмет курс на похолодание. Ночью температуры будут около +2 +7 градусов на юге, до 0 опустятся на севере. Местами столбики термометров рухнут до -8 градусов. Днем ожидается +13 +18 градусов на юге, +10 +15 - в центре края и +8 +15 градусов - на севере.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ

Погода в Хабаровске в начале недели отметится небольшим дождем в ночь на 3 мая. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный с порывами 15-18 метров в секунду. Столбики термометров ночью будут в районе +10 +12 градусов, днем поднимутся до +20 +22 градусов.

С 4 мая прогноз в Хабаровске также сообщает о похолодании. Ночные температуры опустятся до +2 +7 градусов, днем будет около +13 +16 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду, существенных осадков до конца недели не ожидается.

Погода на майские праздники сохранит прохладу. Прогноз на 9 мая в Хабаровске обещает кратковременный дождь. Солнце все же сможет прогреть воздух до +20 градусов днем, но при тучах стоит рассчитывать всего лишь на +13 градусов. Погода на День Победы в Хабаровске еще будет уточняться.

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