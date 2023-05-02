Михаил Дегтярев: «Безработица в Хабаровском крае - на исторически низком уровне»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел президиум правительства региона Фото: Александр Янышев

Главной темой состоявшегося заседания президиума правительства под председательством губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева стала социально-экономическая ситуация в регионе по итогам первого квартала 2023 года.

По словам Михаила Дегтярева, прошлый год был ознаменован сложным адаптационным периодом, однако Хабаровский край успешно преодолел эту веху, что подтверждается низким уровнем безработицы. Регион входит в число лидеров по этому показателю в России.

- Теперь стратегический приоритет - решение шести ключевых задач. Это обеспечение народосбережения, поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан, укрепление технологического суверенитета, развитие инфраструктуры ускоренными темпами и расширение взаимодействия с дружественными странами, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Не менее важной темой стала социальная политика. Этот блок находится под особым контролем не только правительства, но и губернатора. С начала 2023 года в Хабаровском крае были увеличены средства на адресную помощь семьям с детьми, проиндексированы минимальный размера оплаты труда и прожиточного минимума, а также ряд социальных пособий.

- Первостепенная задача - повысить реальные доходы населения нашего края. Это - ключевое, чему подчинены все наши решения в экономике края и бюджетной политике.

Еще одним приоритетом для экономики Хабаровского края стало повышение деловой репутации и привлечение новых инвесторов в регион. Это позволит снижать административную нагрузку на бизнес. Управленческая команда региона эффективно использует выставки, крупные российские и международные мероприятия для продвижения и полного раскрытия потенциала Хабаровского края.

- Нам есть кем гордиться, чем гордиться и что представить на форуме, - отметил глава субъекта.