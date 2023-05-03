Не убивать в рамках закона: депутаты Хабаровского края предложили комплексно решать проблему бродячих животных

Зоозащитники против эвтаназии бродячих собак в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблема бродячих собак остро стоит практически во всех регионах России. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий, грубо говоря, избавляться от бездомных животных. Это предложение серьезно взволновало зоосообщество. Жители Хабаровского края в своих мнениях разделились, часть категорически против такого решения, другие не видят иного выхода, кроме как усыплять собак.

Накануне в законодательной думе Хабаровского края обсуждали поправки в закон об обращении с животными. Эти изменения предполагают возложение решения проблем с бродячими собаками на глав регионов и органы законодательной власти. Как сообщила редакции «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат закдумы и зоозащитница, в таком виде принимать поправки не будут.

- Участники обсуждения, в том числе прокуратура и правительство, высказали мнение о том, что закон не совершенен. Управление ветеринарии региона отметило, что необходимо сначала вводить обязательную регистрацию животных и систему штрафов. Законодательная дума в таком виде, как они представлены, поправки принимать не будет, - говорит Наталья Коваленко.

Участники заседания сошлись на том, что работать необходимо комплексно. Сначала ввести регистрацию домашних животных, затем меры по надзору – систему штрафов за самовыгул и справление нужды в неположенных местах.

Эта мера может сработать. Собаки появляются на улицах из-за того, что хозяева относятся к своим животным безответственно, кто-то попросту выкидывает их, или отпускает гулять, в итоге собаки плодятся, сбиваются в стаи и пытаются выжить. Если же каждый человек будет обязан зарегистрировать свое животное, то он станет ответственнее относиться к нему.

По мнению управления ветеринарии, закон должен быть единым для всей страны, а не отдаваться на откуп регионам. Зоозащитники высказались о сохранении именно гуманного подхода и продолжении программы ОСВЗ.

Все высказанные мнения были учтены и обобщены, в итоге решено направить их в комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выпускать нельзя. Усыплять»: депутат из Биробиджана предлагает убивать бездомных собак

Депутат из ЕАО Иван Проходцев предложил усыплять агрессивных собак(подробнее)