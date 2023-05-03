Мэр Хабаровска Сергей Кравчук представил федеральному министру ход реализации программы «1000 дворов на ДВ»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков проверили реализацию программы «1000 дворов на ДВ» Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук представил главе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову ход реализации благоустройства двора по программе «1000 дворов на ДВ» в Индустриальном районе города.

- Жители домов на Суворова участвовали в проектировании и строительстве дворовой территории. Но в строительстве не в прямом смысле, а контролировали работу подрядной организации при производстве работ на территории. Инициатива благоустройства поступила со стороны жильцов. Ранее здесь была заболоченная местность, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Напомним, программу «1000 дворов на ДВ» объявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Со стороны региональных властей и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева она также нашла поддержку.

Инициативная группа во главе с председателем многоквартирного дома смогла преобразить общественное пространство, которым пользуются не только жители близлежащих домов, но и всего микрорайона.

Двор-парк был назван в честь российского полководца Александра Васильевича Суворова. В нем проводят время молодые семьи с маленькими детьми, школьники и взрослые. Каждому есть чем заняться на благоустроенной территории. В составе двора есть волейбольная площадка, хоккейная коробка со специальным покрытием, на котором в теплое время года можно играть в футбол.

Ремонт дворовой территории начался в 2022 году после инспекции со стороны администрации города. Градоначальник поручил произвести косметический ремонт после зимнего периода эксплуатации. Сумма финансирования составила около 36 миллионов рублей, из которых 32 миллиона - средства федерального бюджета.

- Жители уже выиграли грант ТОС и на выделенные средства делают видеонаблюдение за общественной территорией. Со стороны администрации города будут проведены действия по подключению к системе «Безопасный город», - прокомментировал Сергей Кравчук.