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Общество4 мая 2023 5:43

Сергей Кравчук: «Новые объекты станут подарком для жителей Хабаровска ко Дню города»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел инспекцию строящихся объектов ко Дню города
Кирилл ПИРОГОВ
Мэр Хабаровска провел объезд объектов, которые будут сданы ко дню города

Мэр Хабаровска провел объезд объектов, которые будут сданы ко дню города

Фото: Администрация Хабаровска

Градоначальник продолжает ставшую доброй традицию и начал рабочий день с объезда объектов, готовность которых находится на финишной прямой. Первой остановкой стал частный детский сад на Ким Ю Чена, в котором применяется интонационный билингвальный подход к обучению воспитанников.

Мэрия Хабаровска помогла образовательной организации найти помещение для открытия второго филиала. В нем провели капитальный ремонт, установили систему видеонаблюдения и провели благоустройство территории. Планируется, что заведение будут посещать 75 детей.

Следующей точкой маршрута стал жилой комплекс «Березки». В преддверии юбилея Хабаровска застройщик сдаст еще один дом, в который смогут заехать 119 семей. Район Воронежской и Совхозной растет не по дням, а по часам. Целый жилой район находится в экологически чистой части города, а транспортная доступность позволяет всего за 10 минут оказаться в центре или в аэропорту.

Также Сергей Кравчук проинспектировал водно-оздоровительный комплекс «Будь здоров» на Бийской. Восстановление объекта стало возможно благодаря концессионному соглашению. Инвестор уже завершил первый этап ремонтных работ. Была проведена реконструкция инженерных сетей и бассейнов. В помещениях и спортивных залах сделан косметический ремонт, закуплена мебель и спортивный инвентарь.

Завершающей точкой объезда стал зал единоборств на Молдавском переулке. В новом зале для занятий боксом, помимо ринга и тренажеров, предусмотрены раздевалки и душевые комнаты для комфортного тренировочного процесса спортсменов. Работы по капитальному ремонту помещения велись с опережением графика и сейчас проходят пусконаладочные работы.

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