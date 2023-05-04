Сергей Кравчук: «Новые объекты станут подарком для жителей Хабаровска ко Дню города»

Мэр Хабаровска провел объезд объектов, которые будут сданы ко дню города Фото: Администрация Хабаровска

Градоначальник продолжает ставшую доброй традицию и начал рабочий день с объезда объектов, готовность которых находится на финишной прямой. Первой остановкой стал частный детский сад на Ким Ю Чена, в котором применяется интонационный билингвальный подход к обучению воспитанников.

Мэрия Хабаровска помогла образовательной организации найти помещение для открытия второго филиала. В нем провели капитальный ремонт, установили систему видеонаблюдения и провели благоустройство территории. Планируется, что заведение будут посещать 75 детей.

Следующей точкой маршрута стал жилой комплекс «Березки». В преддверии юбилея Хабаровска застройщик сдаст еще один дом, в который смогут заехать 119 семей. Район Воронежской и Совхозной растет не по дням, а по часам. Целый жилой район находится в экологически чистой части города, а транспортная доступность позволяет всего за 10 минут оказаться в центре или в аэропорту.

Также Сергей Кравчук проинспектировал водно-оздоровительный комплекс «Будь здоров» на Бийской. Восстановление объекта стало возможно благодаря концессионному соглашению. Инвестор уже завершил первый этап ремонтных работ. Была проведена реконструкция инженерных сетей и бассейнов. В помещениях и спортивных залах сделан косметический ремонт, закуплена мебель и спортивный инвентарь.

Завершающей точкой объезда стал зал единоборств на Молдавском переулке. В новом зале для занятий боксом, помимо ринга и тренажеров, предусмотрены раздевалки и душевые комнаты для комфортного тренировочного процесса спортсменов. Работы по капитальному ремонту помещения велись с опережением графика и сейчас проходят пусконаладочные работы.