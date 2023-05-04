Задушил лучшего друга удлинителем: главная улика вывела следователей на преступника из Хабаровского края

Хозяина дома нашли мертвым на полу Фото: Прокуратура Хабаровского края

«Нет, это не я. Да меня там вообще не было». Такими словами житель Эльбана встретил следователей на пороге своего дома. 51-летнего мужчину подозревают в убийстве лучшего друга. По версии следствия, он забил жертву руками и ногами, а затем задушил удлинителем. На след потенциального преступника удалось выйти по отпечаткам на проводе, но в деле была и другая весомая улика, против которой не сработало бы ни одно оправдание.

ПОДРАЛИСЬ

Происшествие случилось еще в январе 2023 года. Приятели сидели вместе у друга дома. 49-летний мужчина еще не подозревал, что этот вечер станет последним в его жизни. Посиделки не обошлись без распития спиртного, друзья достали алкоголь и весело проводили время.

Дальнейшие события никак не вяжутся с образом крепкой мужской дружбы. Осложняет ситуацию и тот факт, что задержанный по сей день не признается в убийстве. Тем не менее следователям удалось узнать, что произошло в тот вечер.

В какой-то момент приятели начали ссориться. Гость стал высказывать хозяину дома претензии, а затем напал. Руками и ногами мужчина забил потерпевшего до полусмерти. Когда изможденный друг уже не мог шевелиться и упал на пол, тот схватил электрический удлинитель и стал душить жертву до наступления смерти.

Место происшествия Фото: Прокуратура Хабаровского края

ЗАПИСАЛ ПРИЗНАНИЕ В АВТООТВЕТЧИК

Мужчина и сам получил ранения после драки. Весь в синяках и ссадинах он вышел на дорогу и упал в сугроб. В этот момент мимо ехали полицейские, которые увидели избитого в снегу. Они забрали его и повезли домой. По пути мужчина выдумал историю об уличной драке.

Придя домой и проспавшись, подозреваемый предстал перед женой, которая стала сомневаться в версии про уличных хулиганов. Оказалось, что пока муж лежал в сугробе, жена вышла на его поиски. Зная, что он должен был сидеть у друга, она лично пришла на место преступления. Увидев тело приятеля семьи, она не придала этому особого значения, подумала, что он просто спит.

В конце концов супруга вернулась домой, куда полиция уже успела привезти ее пьяного мужа. Наутро женщина стала выуживать из мужчины признание: где он был и что делал. Под пристальным взглядом рассерженной жены тот сознался, что подрался с приятелем и ушел. Супруга сказала позвонить ему и узнать, как тот себя чувствует.

Сначала он действительно набрал номер друга. Но ответить было уже некому. Когда гудок сменился автоответчиком, мужчина решил не таить правду и открыл тайну жене: это он накануне убил приятеля. Признание попало на запись и осталось в голосовой почте мертвого мужчины.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи быстро нашли и шнур со следами, и голосовую запись с признанием. Также они установили, что пострадавший умер не от побоев.

- Мужчина скончался из-за механической асфиксии на месте происшествия. Его тело было покрыто синяками. Ему нанесли не менее 16 ударов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, представитель прокуратуры Хабаровского края.

Когда подозреваемого задержали и предъявили доказательства, он стал отрицать свою вину. Однако отпираться было бессмысленно, фактов было собрано достаточно. Улики прямо указывали на одного человека. Житель Эльбана до сих пор утверждает, что его не было в том доме, и он сам не понимает, кто же мог учинить такой беспредел и убить его лучшего друга.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Мужчина обвиняется в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы направлены в Амурский городской суд, где и будет решаться дальнейшая судьба задержанного.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Раненый мужчина выпал из «скорой» под колеса машин в Комсомольске – момент попал на видео

Пациент на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре (подробнее)