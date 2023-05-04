«Светанули» в глаза лазерной указкой: пилотов рейса Хабаровск - Иркутск пытались ослепить во время взлета

Экипаж продолжил полет, никто не пострадал. Тематическое фото Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Необычный инцидент зафиксирован в небе над Хабаровском. Пилотам взлетевшего самолета в глаза попал свет от лазерной указки. По данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел 3 мая на рейсе Хабаровск - Иркутск. Самолет Airbus A319 взлетел и начал набирать высоту. Внезапно в кабине пилотов появилась точка от лазерной указки. Свет попал экипажу в глаза.

«Представление» длилось несколько секунд. После точка исчезла. Экипаж продолжил полет, никто не пострадал. Пилоты сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

- По данному факту хабаровским линейным управлением МВД на транспорте проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщила «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, официальный представитель УТ МВД России по ДФО.

Цвет лазера в правоохранительных органах не уточнили, добавив, что это, вероятно, была мощная указка. Высоту, на которой летел самолет, также не назвали. Личность хулигана с лазером устанавливается.

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