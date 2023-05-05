Мебельная фабрика BRAVO - мы думаем о Вашем комфорте!

Фото: предоставлено «BRAVO»

С текущим бумом интереса к миру интерьера, продолжающим набирать обороты, нашим дизайнерам из мебельной фабрики BRAVO часто задают вопросы о достоинствах покупки мебели, изготовленной на заказ. Так что же делает этот выбор более жизнеспособной идеей? Имея это в виду, наша команда решила раскрыть некоторые из факторов, которые делают мебель на заказ более роскошной и достойной.

Предложения мебельных магазинов при обустройстве своей квартиры могут вызвать головокружение у многих людей, однако, в случае необычного плана квартиры, мебель на заказ остается решением, позволяющим удовлетворить все потребности наших клиентов.

Мебель по индивидуальным заказам чаще всего создается для кухни или ванной комнаты, где важно использовать каждый метр доступного пространства. Однако все чаще такое решение используют люди, которые ищут оригинальную мебель для гостиной, спальни или прихожей.

В случае мебели на заказ по размерам для кухни или ванной комнаты, прежде всего, важно тщательно продумать расположение шкафов и ящиков, что позволит правильно использовать доступное пространство. Лучшая планировка в том месте, где готовятся блюда, - это так называемый кухонный треугольник, выдерживающий достаточные расстояния между плитой, холодильником и раковиной.

Стоит не забывать выбирать материалы, устойчивые к влаге, температуре и химическим веществам. Простота чистки заказанной мебели также важна, так как обе эти комнаты являются областями, в которых мы больше всего заботимся о соблюдении гигиены.

Основными определяющими факторами при выборе материала, из которого будет изготовлена мебель на заказ, будут ее цена и прочность.

Основные направления работы компании: мебель любой сложности, изделия из камня, металлические конструкции, бытовая техника и сантехника для ванны и кухни, керамогранит. Мы также берем на себя сопутствующие виды работ, если это требуется.

Фото: предоставлено «BRAVO»

Все для того, чтобы Вы, обратившись в BRAVO, могли просто расслабиться и смотреть, как в Вашем доме или бизнесе появляется авторская уникальная мебель.

- Мебель для жилых помещений: кухни, шкафы, тумбы.

- Коммерческая мебель: торговое оборудование, стойки ресепшен, бары, торговые острова.

- Бытовая техника для кухни и прачечной.

- Сантехника для кухни и ванной.

- Изделия из камня: мебель, кухонные столешницы, подоконники, столы, любые поверхности.

- Изготовление моек и душевых поддонов из камня.

- Изделия из металла: подстолья, опоры, каркасы.

- Плинтус для ванной из камня @plintus.khv

Адрес шоурума: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 12.

8 914-777-11-77 Сергей (техника, сантехника, камень)

8 914-777-01-12 Анна (дизайнер)

8 914-544-00-11 Марианна (дизайнер)

8 914-777-01-90 Анна (дизайнер)

г. Хабаровск, пер. Спортивный 4 В, 212 офис

8 914-777-90-77 Маркел (сантехника, камень)

Сайт: bravo27.ru

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