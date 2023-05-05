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Происшествия5 мая 2023 2:40

Готовили 850 кило отравы в день: раскрыты грязные тайны фастфуда, которым отравились десятки жителей Хабаровска

Хабаровский следственный комитет завел уголовное дело на компанию, фастфудом которой отравились 13 человек
Марина ГОНЧАРЕНКО
Милые упаковки скрывали кишечную палочку внутри продуктов Фото: Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю/Кирилл Кеменев

Милые упаковки скрывали кишечную палочку внутри продуктов Фото: Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю/Кирилл Кеменев

После многочисленных проверок и пристального внимания со стороны покупателей, на хабаровский бренд фастфуда завели уголовное дело. ООО «Сиеста-фуд», готовившее разного вида бутерброды, онигири, салаты и прочие перекусы, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья. Это произошло после того, как за короткий срок с 29 апреля по 3 мая сразу 13 человек попали в больницы города с острой кишечной инфекцией. Общее между пациентами было только одно: накануне они купили и съели продукцию популярной местной фирмы.

ВЫВЕЛИ ГРЯЗЬ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Пока не произошло массовое отравление, к бренду не было вопросов. Да и не удивительно, ведь «Сиеста» даже не сообщила о своем открытии в Роспотребнадзор, автоматически став невидимой для закона. Взятки гладки: у ведомства были связаны руки. Сначала действовал мораторий на проверки малого бизнеса, потом наступила пандемия. Этим и воспользовалась компания, просто не сказав, что начала работать. К сожалению, это привело к тому, что на производство пришли уже после того, как пострадали люди.

Тряпки на батарее и состояние стен

Тряпки на батарее и состояние стен

Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

- Добросовестные предприятия обязаны сообщать о своей деятельности нам. Это касается целого перечня вида услуг, которые напрямую связаны с безопасностью потребителей. После заявлений об отравлениях, специалисты получили основание приехать на производство и взять пробы. Там на кухнях был обнаружен целый ряд нарушений, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Судакова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Трудно оценить, что вообще было ли в порядке хоть что-то. Удивительно лишь, что отравлений не произошло раньше. Грязные кухни, продукты хранятся как попало, вокруг накиданы вещи и тряпки, на стенах отваливается покрытие, под которым видно грибок, потолок наполовину обвалился.

По стенам поползло что-то черное

По стенам поползло что-то черное

Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Но и это не все. Сотрудники не соблюдали элементарные правила гигиены, у половины из них вовсе не было санитарных книжек. И при всем этом предприятие успевало готовить по 850 килограммов еды в день, продаваясь практически в каждом продуктовом Хабаровска: от сетевых супермаркетов до магазинчиков у дома.

Вещи хаотично раскиданы

Вещи хаотично раскиданы

Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Волна отравлений не началась постепенно, а резко и массово. На данный момент официальных случаев, то есть зарегистрированных обращений в медучреждения, 13. Но по соцсетям гуляют рассказы и гневные посты тех, кто решил лечиться самостоятельно, и таких людей уже намного больше.

Состояние потолка

Состояние потолка

Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

КИШЕЧНЫЕ ПАЛОЧКИ В ЛАВАШЕ И ПОД СОУСОМ

Роспотребнадзор взял пробы из помещения, которое находится в «аховом» состоянии. Ведомство обратилось в суд, чтобы приостановить деятельность компании. Сейчас найти омлеты, бутерброды, сырники и прочую еду в коробочках от «Сиесты» невозможно. Цех быстро закрыли, а магазины уничтожили закупленную продукцию.

Так хранили хлеб

Так хранили хлеб

Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО завести уголовное дело по данному случаю, что и произошло. Теперь компанию ждет долгая вереница разбирательств, а жертв сэндвичей с сюрпризом – лечение. Руководству компании грозит как минимум штраф до 300 тысяч рублей, как максимум – два года лишения свободы.

- Мы приняли во внимание, что были последствия в виде госпитализации граждан. По закону о защите прав потребителя услуги и продукция должна отвечать требованиям качества и безопасности, нами было принято решение об уголовном преследовании ряда лиц из числа руководства компании. Все детали и подробности деятельности компании будут установлены в ходе расследования, - рассказал «КП» - Хабаровск» Игорь Приходько, заместитель прокурора Хабаровского района.

Салаты без упаковок стояли и копили пыль

Салаты без упаковок стояли и копили пыль

Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

5 мая суд вынесет решение о временном запрете деятельности производства. На данный момент неизвестно, закроется ли компания навсегда или исправится и вновь начнет готовить еду для жителей Хабаровска. В любом случае этого не произойдет, пока компания не устранит целую кучу нарушений и не приведет дела в порядок. Другой вопрос, будут ли готовы покупатели вновь довериться бренду, скрывавшему на маленькой кухне столько грязных секретов.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Продаются во всех магазинах Хабаровска: 11 человек отравились едой известного в городе производителя фастфуда

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