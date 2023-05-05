Готовили 850 кило отравы в день: раскрыты грязные тайны фастфуда, которым отравились десятки жителей Хабаровска

Милые упаковки скрывали кишечную палочку внутри продуктов Фото: Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю/Кирилл Кеменев

После многочисленных проверок и пристального внимания со стороны покупателей, на хабаровский бренд фастфуда завели уголовное дело. ООО «Сиеста-фуд», готовившее разного вида бутерброды, онигири, салаты и прочие перекусы, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья. Это произошло после того, как за короткий срок с 29 апреля по 3 мая сразу 13 человек попали в больницы города с острой кишечной инфекцией. Общее между пациентами было только одно: накануне они купили и съели продукцию популярной местной фирмы.

ВЫВЕЛИ ГРЯЗЬ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Пока не произошло массовое отравление, к бренду не было вопросов. Да и не удивительно, ведь «Сиеста» даже не сообщила о своем открытии в Роспотребнадзор, автоматически став невидимой для закона. Взятки гладки: у ведомства были связаны руки. Сначала действовал мораторий на проверки малого бизнеса, потом наступила пандемия. Этим и воспользовалась компания, просто не сказав, что начала работать. К сожалению, это привело к тому, что на производство пришли уже после того, как пострадали люди.

Тряпки на батарее и состояние стен Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

- Добросовестные предприятия обязаны сообщать о своей деятельности нам. Это касается целого перечня вида услуг, которые напрямую связаны с безопасностью потребителей. После заявлений об отравлениях, специалисты получили основание приехать на производство и взять пробы. Там на кухнях был обнаружен целый ряд нарушений, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Судакова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Трудно оценить, что вообще было ли в порядке хоть что-то. Удивительно лишь, что отравлений не произошло раньше. Грязные кухни, продукты хранятся как попало, вокруг накиданы вещи и тряпки, на стенах отваливается покрытие, под которым видно грибок, потолок наполовину обвалился.

По стенам поползло что-то черное Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Но и это не все. Сотрудники не соблюдали элементарные правила гигиены, у половины из них вовсе не было санитарных книжек. И при всем этом предприятие успевало готовить по 850 килограммов еды в день, продаваясь практически в каждом продуктовом Хабаровска: от сетевых супермаркетов до магазинчиков у дома.

Вещи хаотично раскиданы Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Волна отравлений не началась постепенно, а резко и массово. На данный момент официальных случаев, то есть зарегистрированных обращений в медучреждения, 13. Но по соцсетям гуляют рассказы и гневные посты тех, кто решил лечиться самостоятельно, и таких людей уже намного больше.

Состояние потолка Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

КИШЕЧНЫЕ ПАЛОЧКИ В ЛАВАШЕ И ПОД СОУСОМ

Роспотребнадзор взял пробы из помещения, которое находится в «аховом» состоянии. Ведомство обратилось в суд, чтобы приостановить деятельность компании. Сейчас найти омлеты, бутерброды, сырники и прочую еду в коробочках от «Сиесты» невозможно. Цех быстро закрыли, а магазины уничтожили закупленную продукцию.

Так хранили хлеб Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО завести уголовное дело по данному случаю, что и произошло. Теперь компанию ждет долгая вереница разбирательств, а жертв сэндвичей с сюрпризом – лечение. Руководству компании грозит как минимум штраф до 300 тысяч рублей, как максимум – два года лишения свободы.

- Мы приняли во внимание, что были последствия в виде госпитализации граждан. По закону о защите прав потребителя услуги и продукция должна отвечать требованиям качества и безопасности, нами было принято решение об уголовном преследовании ряда лиц из числа руководства компании. Все детали и подробности деятельности компании будут установлены в ходе расследования, - рассказал «КП» - Хабаровск» Игорь Приходько, заместитель прокурора Хабаровского района.

Салаты без упаковок стояли и копили пыль Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

5 мая суд вынесет решение о временном запрете деятельности производства. На данный момент неизвестно, закроется ли компания навсегда или исправится и вновь начнет готовить еду для жителей Хабаровска. В любом случае этого не произойдет, пока компания не устранит целую кучу нарушений и не приведет дела в порядок. Другой вопрос, будут ли готовы покупатели вновь довериться бренду, скрывавшему на маленькой кухне столько грязных секретов.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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