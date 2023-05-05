Сергей Кравчук определил границы будущей парковой зоны в Хабаровске

Первые деревья высадили на границе по Трехгорной Фото: Администрация Хабаровска

Инициативные горожане выступили с предложением создания новой рекреационной зоны в городе. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поддержал идею неравнодушных земляков. Полигон в отработанном карьере «Березовый», который долгое время служил свалкой для вывоза бытовых отходов, получит новую жизнь в виде парка.

- В 2011 году ввиду развития жилой застройки в этом районе было принято решение о закрытии полигона и его последующей рекультивации, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Напомним, ранее полигон находился в городской черте и являлся фактором негативного воздействия на окружающую среду из-за выбросов загрязняющих веществ. Технический и биологический этапы рекультивации карьера были завершены в 2017 году. Это позволило вернуть в хозяйственный оборот территории площадью более 13 гектаров.

Сергей Кравчук поучаствовал в высадке деревьев, которые станут первой границей зоны отдыха со стороны Трехгорной.

- Сегодня мы высадили первые деревья, обозначив периметр будущего парка. Администрация города получила рекомендации ученых по растениям, которые стоит высадить. Это сосны, ели, дубы, липы, рябина и тополя. Окончательно приступить к реализации проекта можно будет не ранее 2030 года. Здесь можно построить спортивные зоны, места для отдыха и много чего еще - большая территория позволяет это сделать. А каким именно будет парк - решать хабаровчанам, - прокомментировал Сергей Кравчук.

Также в акции приняли участие специалисты предприятия «Горзеленстрой» и представители городского волонтерского движения.