Хотел повернуть налево, а получил правой: водителя избили за хамство на дороге Хабаровска

Мужчина ударил обидчика, подрезавшего его на дороге Фото: скриншот из видео

На дорогах Дальнего Востока чего только не увидишь, но вот драка посреди пробки - явление не такое уж и частое. Хамство водителя из Хабаровска, пытавшегося пролезть вне очереди, довело второго до исступления. В итоге мужчина напал на наглеца. Все произошедшее попало на запись видеорегистратора.

Инцидент случился на пересечении Карла Маркса и Выборгской 4 мая около 17:20 вечера. Главная артерия города славится большим потоком машин, и пробки здесь - ежедневная ситуация. Находятся хитрецы, пытающиеся пролезть перед другими и занять местечко «повакантнее».

На полосе для поворота налево в очереди стояло довольно много машин. Один из водителей увидел, что для выезда на Выборгскую придется ждать как минимум три светофора. Недолго думая, он решил объехать всех и встать самым первым. На дорогах Хабаровска такая ситуация происходит довольно часто: люди лезут, нарушая правила, чтобы поскорее оказаться в пункте назначения. Могут проехать на красный или подрезать. Видимо, водитель, перед которым встал хитрый мужчина, устал от подобных ситуаций и решил проучить наглеца.

Автомобилист вышел из машины и потребовал второго тоже покинуть свой транспорт. Недолго думая, он схватил его за грудки и стал бить. Оппонент начал махать руками в ответ. В итоге один из мужчин повалил второго на чужую машину, ехавшую прямо.

Нечаянный участник конфликта спокойно вышел из своей машины и разнял драчунов. Что произошло дальше, на камеру не попало, но, судя по всему, закончилось все миром. В полиции «КП» - Хабаровск» рассказали, что по данному происшествию к ним не обращались.

- Если драка произошла не под знаком «Остановка запрещена», то это не относится к сфере ПДД. Если же кто-то из участников обратился в полицию, их могут привлечь за хулиганство, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, представитель УГИБДД России по Хабаровскому краю.

Как стало известно, в инциденте никто не пострадал, аварии драка не вызвала. Участники выплеснули эмоции и разъехались каждый в свою сторону.

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