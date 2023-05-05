Отобьюзил всех: мужчина напал на сожительницу, а после избил полицейского в Оле

Агрессивного нарушителя скрутили на месте Фото: Нейросеть Kandinsky (ПАО Сбербанк)

34-летний мужчина из Олы отправится под суд за нападение на полицейского. Участковый приехал по вызову от соседей, которым надоело слушать шум из квартиры нарушителя. Дебошир в это время избивал сожительницу, и ему не понравилась попытка остановить рукоприкладство.

Инцидент произошел 25 апреля. Вечером участковому поступил вызов из многоэтажки. Соседи позвонили и рассказали, что в их подъезде стоит невыносимый шум. Зачинщика они знают: мужчина регулярно ссорится со своей пассией. Бурные выяснения отношений мешают остальным отдыхать.

Скандал проходил на повышенных тонах. Причина в банальной ссоре: сожительнице не понравилось пьяное поведение бойфренда. Моральный абьюз перерос в рукоприкладство. Тогда терпение соседей не выдержало, и они решили остановить происходящее законными методами.

Полицейский приехал на место и поднялся к скандалистам. Нетрезвый зачинщик открыл дверь и нагло уставился на представителя власти. Участковый попросил мужчину прекратить пьяные выходки и угомониться.

- Злоумышленник проигнорировал просьбу сотрудника при исполнении и напал на него. Мужчина ударил полицейского по голове рукой. У участкового остался синяк. Травма не принесла тяжелого вреда здоровью, - рассказала «КП» - Хабаровск» Лилия Полищук, представитель СУ СКР по Магаданской области.

Такие необдуманные действия лишь усугубили и без того шаткое положение дебошира. Его скрутили на месте и сразу же отвезли в участок. Перед пострадавшим он так и не извинился.

Мужчину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. За это ему грозит лишение свободы на пять лет. В следкоме напомнили об уголовной ответственности за такие проступки. Если подобные действия приведут к опасности для жизни и здоровья, максимальный срок наказания составит 10 лет.

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