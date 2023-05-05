Зампред Правительства России Юрий Трутнев выступил в студии Владимира Соловьева

Юрий Трутнев выступил в студии Владимира Соловьева Фото: скриншот из видео

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев завершил очередную рабочую поездку в зону проведения СВО. Вице-премьер поделился своими впечатлениями и рассказал о комплексе мер, которые применяются на вверенных ему территориях.

- Мы стараемся поддержать всех, кто может сделать что-то полезное для СВО. Поэтому мы действительно хотим во всех территориях развернуть производства. Это багги для передвижения, производство беспилотников, станций радиоэлектронной борьбы, снайперских комплексов, оптических и тепловизионных прицелов. Мы стараемся сократить путь от изобретения до внедрения, - подчеркнул Юрий Трутнев.

Территория опережающего развития «Патриотическая» объединила все льготы, которые получают резиденты преференциальных режимов на Дальнем Востоке. Уже известно, что некоторые из резидентов ТОР «Комсомольск» готовятся к вступлению. В данном случае речь идет о производителях сердечников пули и современных бронежилетов на основе композитных материалов.

В Хабаровске уже налажено производство тактических вездеходов багги, которые способны развивать скорость по бездорожью до 100-120 километров в час. В конце июля планируется вывод из сборочного цеха первой партии высокопроходимых тактических автовездеходов.

Юрий Трутнев отметил, что с 2022 года восемь дальневосточных регионов - Якутия, Бурятия, Приморье, Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области - начали помогать населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В Дебальцево, Кировском, Шахтерске, Ждановке, Светлодарске и поселке Мироновском, Старобешевском и Амвросиевском районах восстанавливают социальную инфраструктуру.

По словам полпреда, было восстановлено более 300 социальных объектов - школ, детских садов, больниц, многоквартирных домов, более 274 тысяч квадратных метров дорог, около четырех с половиной километров водоводов.

- По сути дела, мы восстанавливаем жизнедеятельность территорий. К этой работе были подключены восемь дальневосточных регионов, - сказал полпред.