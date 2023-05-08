Ее стихия - вода: юная синхронистка из Хабаровска покоряет спортивные пьедесталы

Маша Харитонова пришла в синхронное плавание в четырехлетнем возрасте Фото: Katerina Bykova

Истории о спорте - это не только о борьбе, победах и поражениях, это истории о людях, которые ставят перед собой цели и идут к ним не смотря ни на что. Спорт серьезно меняет человека, делает его упорным, стойким, нерушимым. Развивая в себе самые сильные качества, настоящий спортсмен никогда не останавливается на достигнутых результатах, строит крутую карьеру и становится чемпионом. Маша Харитонова - юная синхронистка из Хабаровска - именно такой человек. В самом начале своей спортивной карьеры девочка уже получила массу наград, а совсем недавно ее заметили тренеры из Казани и пригласили заниматься у себя.

Девочка живет тренировками Фото: Katerina Bykova

Машу привели в студию синхронного плавания, когда ей было всего 4 года. Тогда, малышка уже умела держаться на воде, но, разумеется, по началу еще боялась и не умела выполнять какие-то элементы и нырять. Как рассказала ее тренер Елена Кикоть, первое время Маше было страшно уходить под воду, но длилось это совсем не долго. Спустя время она уже буквально жила тренировками.

«Мама, школа мешает мне тренироваться»

Юная хабаровчанка переборола свои страхи еще тогда, в детстве, она начала следить за олимпийскими чемпионками и полностью отдалась этой стихии. Сейчас Марии Харитоновой 10 лет, и ее жизнь складывается исключительно вокруг синхронного плавания.

- Маша буквально пашет на каждой тренировке. Эта девочка - пример для подражания, она очень переживает, если отменяются тренировки, никогда не пропускает, и другим девочкам не позволяет отлынивать, - рассказывает тренер Маши.

У юной спортсменки огромное количество наград Фото: Katerina Bykova

Для девочки пропустить тренировку равносильно катастрофе. Однажды, мама наказала Машу из-за школы, и сказала, что не повезет на тренировку. Девочка тогда заявила, что пойдет пешком и поедет на двух автобусах, но тренировку она не пропустит, подвести команду она просто не может, и вообще, школа, по словам Маши, мешает ее тренировкам!

«Хочу быть как Саша Пацкевич»

Такое упорство и ответственность заряжают всю команду, если кто-то пропускает тренировку по болезни, то она всегда говорит, чтобы приходили просто на бортике стоять, но не пропускать.

Юная синхронистка из Хабаровска покоряет спортивные пьедесталы Фото: Katerina Bykova

Эта целеустремленность помогает Маше добиваться больших успехов, долгое время она следила за карьерой олимпийской чемпионки Александры Пацкевич, даже после того, как та ушла из сборной, Маша продолжила следовать ее примеру, и всегда говорила, что хочет быть как великая спортсменка.

- Маша очень ответственная, качества, которые она приобрела в спорте, хорошо влияют на всю ее жизнь. У нее уже сейчас очень много наград, мы сделали для них отдельное место дома, и специально их не считаем. Синхронное плавание - это действительно ее стихия, ее жизнь, - рассказывает Татьяна, мама спортсменки.

У Маши крутые перспективы в синхронном плавании Фото: Katerina Bykova

Головокружительная карьера

За то время, пока Маша занимается синхронным плаванием, она уже успела побывать на нескольких крупных соревнованиях. Девочка ездила со своей командой в Приморье, Крым, Московскую область. Недавно ребята вернулись из Красноярска, там, на сольном выступлении, Машу заметили тренеры из Казани. Уровень подготовки девочки высоко оценили и пригласили в Казань. В будущем, возможно через год-два, Маша поедет туда, будет учиться и тренироваться, а затем выступать за казанскую сборную.

Конечно, таких спортсменов отпускать из Хабаровского края не хочется, однако и тренеры и родители понимают, что в другом регионе у Маши больше возможностей развиваться и строить свою спортивную карьеру.

Родители, безусловно, гордятся Машей, и делают все возможное, чтобы девочка строила свою карьеру. Как рассказала Елена Кикоть, каждые соревнования и выезды, форму и костюмы, проживание - все это пока оплачивают родители спортсменов. Если тренерам удастся пройти аккредитацию и запустить работу краевой федерации синхронного плавания, поддержка, в том числе финансовая, будет идти и от властей, и тогда у детей будет больше возможностей выступать на крупных соревнованиях и набираться опыта.

Сейчас Маша Харитонова только вернулась с соревнований Юные надежды-2023 из Комсомольска-на-Амуре. Там девочка показала класс - собрала все первые места.