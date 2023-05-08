В такт музыке, рассекая водную гладь: в Хабаровске развивают самый красивый олимпийский вид спорта

Синхронное плавание - самый красивый и трудоемкий вид спорта Фото: предоставлено студией синхронного плавания

Завораживающие фигуры, то застывающие на мгновение, то оживающие в такт музыке, безумно красивая акробатика с элементами балета… синхронный танец, исполняющийся спортсменками на воде - не просто спорт, а самая настоящая история, с завязкой, кульминацией и развязкой, только рассказана она языком тела.

Синхронное плавание, пожалуй, один из самых красивых и трудоемких видов спорта, за конечным танцем всегда стоит огромная работа команды. Отточить каждое движение до миллисекунды, правильно расставить акценты в фигурах, мастерски исполнить переворот и выйти синхронно – этому нужно долго и терпеливо учиться, но результат стоит того.

Этот вид спорта уникален, в него включено не просто плавание, что само по себе отлично развивает тело и тренирует организм, но и гимнастику, акробатику, прыжки в воду, балет. В этом виде спорта соединены сразу несколько направлений, он делает осанку красивой, тело стройным, закаляет организм и развивает дыхательную и сердечно-сосудистую систему.

Синхронное плавание в Хабаровске начало развиваться не так давно, однако уже сейчас юные спортсмены показывают класс на крупных соревнованиях, девочек с Дальнего Востока замечают и приглашают тренироваться в другие регионы. Студия синхронного плавания заработала в Хабаровске в 2015 году, три тренера из Приморья набрали маленьких детей и начали обучать этому искусству.

Спортсменки ездят на соревнования Фото: предоставлено студией синхронного плавания

Сейчас кандидаты в мастера спорта Елена Кикоть и Сабина Алиева, и мастер спорта Полина Оношкина тренируют несколько десятков спортсменов, открыли городскую федерацию синхронного плавания и теперь работают над запуском краевой федерации.

- Синхронное плавание у нас уже около семи лет в городе. Дети выступают на соревнованиях, были в Крыму, в Красноярске и в Московской области, и в Приморье. Сейчас ребята выступают в Саратове. Выполнили второй и третий взрослые разряды, наши спортсмены показывают крутые результаты, - рассказывает тренер Елена Кикоть.

В студии тренируют детей с четырех лет, самая старшая девочка - Злата Зинкина - 2008 года рождения. Спортсменку заметили тренеры из Татарстана и пригласили заниматься и учиться у них. Злата будет выступать за их сборную.

каждая хабаровчанка - уникальна Фото: предоставлено студией синхронного плавания

- Еще одну девочку - Машу Харитонову заметили тренеры из Казани, ее тоже пригласили туда, пока этот вопрос не решен, возраст не позволяет ехать прямо сейчас, но через год-полтора она возможно уедет тренироваться и учиться туда. Соответственно и выступать она будет за сборную Казани.

Безусловно, такие кадры нужны самому Хабаровскому краю, однако в других регионах у девочек будет больше возможностей для роста, больше выездов на соревнования. Пока, здесь, все поездки оплачиваются за счет родителей, и не всегда есть возможность выехать и набраться опыта. Помочь в этом могла бы как раз краевая федерация.

Учить и выполнять фигуры сложно, но результат того стоит Фото: предоставлено студией синхронного плавания

Получить аккредитацию на запуск краевой федерации не так просто, как с городской. Сначала необходимо собрать все необходимые документы и согласовать все с Министерством спорта. Запуск краевой федерации дает много возможностей для спортсменов, для их роста и развития, синхронисты смогут выезжать чаще на соревнования за счет организации, том числе, и на Всероссийские.

Каждый элемент нужно тщательно отрабатывать Фото: предоставлено студией синхронного плавания

Пока федерация не заработала, студии очень нужны спонсоры, которые помогут оплачивать спортсменкам поездки на соревнования, форму для выступлений, проживание. Если такие люди найдутся, то у Хабаровска будет больше возможностей заявить о себе и о своих перспективных спортсменах на более высоком уровне. И тогда синхронное плавание в регионе станет активнее развиваться.