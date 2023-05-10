Михаил Дегтярев: В России нет семьи, которую бы не затронул ужас войны

Небольшой дождь не помешал достойно провести один из главных праздников страны Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сильны военные традиции. Предки многих жителей края героически участвовали в Великой Отечественной войне. Сейчас уже другие жители поддерживают российских военных при выполнении сегодняшних боевых задач - работают в тылу на победу, помогают фронту пожертвованиями и всем необходимым, демонстрируя единение и патриотизм. Логично, что и парад, прошедший в День Победы в столице Хабаровского края, прогремел на всю страну, став третьим после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству участников и самым масштабным среди регионов Дальнего Востока.

Зрители большого события в Хабаровске во всей красе увидели более 80 боевых единиц техники. Среди них - танки, БТР, реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы и зенитно-ракетные комплексы, готовые в любой момент встать на защиту страны. А в строю прошагали более 3200 военнослужащих в составе отрядов Росгвардии, суворовцев и других военных подразделений.

Дальний Восток первым встречает все праздники, поэтому до начала больших мероприятий в столице губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев успел обратиться к россиянам в эфире программы «СоловьевLIVE», рассказав об организации праздника в Хабаровске.

- Ни в Хабаровском крае, ни во всей России нет семьи, которую бы не затронул ужас войны, но мы всегда стоим за нашу идентичность, наш язык и ценности. Хабаровск, являясь столицей Восточного военного округа, с достоинством провел военный парад. Мы второй год подряд удваиваем число мест на трибунах, где дополнительно размещаются дети и участники СВО. Кроме того, в этом году мы пригласили 1200 детей посмотреть генеральную репетицию, которая до 2021 года проходила при пустых трибунах, - рассказал Михаил Дегтярев.

Глава региона отметил, что парад призван не только поднять дух и мотивировать страну на новые подвиги, но, прежде всего, отдать дань уважения всем причастным к памятной победе. Так, на трибунах в этом году расположились около 500 ветеранов войны, труда, узников концлагерей. Для удобного наблюдения за парадом была установлена специальная трибуна. После парада состоялось возложение цветов к обелиску Славы.

Праздник громко прошагал не только по краевой столице, но и по всей территории региона. В Солнечном районе провели дворовые концерты, организованные для ветеранов, а также большой концерт ко Дню Победы. В Николаевске-на-Амуре прошла акция «Песни победы», а в Ульчском районе состоялась акция «Свеча памяти».