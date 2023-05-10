Погода в Хабаровском крае до конца недели будет неустойчивой Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Погода в Хабаровском крае до конца недели будет неустойчивой. С одной стороны, в регионе поднимутся температуры, с другой - периодически будет лить дождь. Подробный прогноз на неделю в Хабаровском крае - в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 10-14 МАЯ

После прохладного 9 мая в регионе постепенно наступит потепление. 12 и 13 числа погода в Хабаровском крае будет без существенных осадков. 11 и 14 мая синоптики прогнозируют дожди. Ветер южный - юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

- Ночные температуры на больше части территории будут около 0 +5 градусов с повышением к концу недели до +3 +8 градусов. На севере - в районе 0-5 градусов и 0 +5 градусов - на выходных. Днем столбики термометров в ближайшие три дня покажут +15 +20 градусов. На выходных ожидаем +20 +25 градусов на большей части территории. На севере - до +11 +18 градусов, - сообщила «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ

Погода в Хабаровске ожидается более благоприятной. Дожди пройдут в краевой столице лишь 14 числа, и то кратковременные. Ветер южный - юго-восточный, 6-11 метров в секунду.

Что касается температурного фона, то прогноз в Хабаровске обещает +2 +4 градуса ночью. Днем столбики термометров покажут +17 +20 градусов. Конечно, температуры не самые высокие, особенно ночью, поэтому лучше не забывать одеваться потеплее.

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