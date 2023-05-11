Мэр Хабаровска Сергей Кравчук наградил участников городского смотр-конкурса «Во славу отцов и Отечества!»

Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню Фото: Администрация Хабаровска

Церемония награждения победителей традиционного конкурса состоялась у мемориального комплекса площади Славы. Мероприятие собрало более двух с половиной тысяч школьников и преподавателей, а также представителей военно-патриотических клубов и объединений краевой столицы.

Также участие в мероприятии приняли мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, председатель Хабаровской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Павел Троценко.

- Хочу выразить вам огромную благодарность за проведение множества патриотических акций в городе, за любовь к Хабаровску! Благодаря вам мы сохраняем нашу историю, - заявил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Смотр-конкурс «Во славу отцов и Отечества!» является самым масштабным состязанием среди школьников в городе. На протяжении всего учебного года дети и подростки проводили встречи с ветеранами, изучали путь дальневосточных дивизий, участвовали в соревнованиях и проводили строевую подготовку.

Победителям конкурса глава города вручил ценные подарки и дипломы. Все участники церемонии приняли участие в возложении цветов к Вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны.

- В каждой хабаровской школе с нового учебного года будут открыты центры детских инициатив, кабинеты начальной военной подготовки. Мы оснастим эти центры современным оборудованием, учебными пособиями и экспонатами, чтобы у ребят была возможность получать знания об истории России и отрабатывать практические навыки, которые необходимы для защиты нашего Отечества, - подчеркнул Сергей Кравчук.