«Даже начальство нас путает»: братья-близнецы из МЧС Магадана рассказали, какого работать со своей «копией»

Виктор и Александр Храмовы водят «Урал» и спасают людей Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Александр и Виктор Храмовы вместе всю жизнь. 34-летние братья-близнецы с рождения не разлучаются практически ни на день, даже работают на одной и той же должности. Уже два года они водят пожарные автомобили в пожарно-спасательной части № 20 Магадана. За годы жизни у них накопилось немало курьезных историй с работы и из жизни. Братья поделились ими с «КП» - Хабаровск».

Братья в детстве Фото: из личного архива героев публикации

НА СЛУЖБУ ВДОХНОВИЛ ОТЕЦ

Александр и Виктор родились в Кузнецке. Когда им было всего шесть месяцев, семья переехала в Магадан. Здесь они живут и сейчас, в одном городе с родителями и старшей сестрой. 36-летняя Светлана с детства научилась различать своих братьев по особым чертам лица: у Виктора оно более круглое, как считают родственники. По характеру близнецы тоже разные: Александр более спокойный, а Виктор более эмоциональный.

Близнецы пошли в отца Фото: из личного архива героев публикации

Все трое детей пошли по стопам отца – преподавателя огневой подготовки. Мужчина прошел Афганистан и служил в полиции. На пенсию он ушел в звании подполковника.

- По совету папы мы решили устроиться во вневедомственную охрану. На то время сестра тоже служила там. Огневую подготовку преподавал наш отец. Как в любой семье, мы должны были знать больше, чем другие ученики, чтобы не опозориться, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Храмов.

Они с детства научились хорошо стрелять Фото: из личного архива героев публикации

Братья мечтали служить, поэтому и пошли в Росгвардию. Там они провели три года с 2012 по 2015. Попасть было непросто: шесть месяцев они ежедневно усердно тренировались и оттачивали навыки.

- Нас обучали правильному заполнению рапортов, рассказывали про различные ситуации, с которыми мог столкнутся сотрудник полиции на улице или на посту. Сдавали приемы рукопашного боя всегда с братом, подсказывали друг другу, как правильно их выполнять.

Родители поддерживают детей Фото: из личного архива героев публикации

ХОДИЛ В КАРАУЛЫ ЗА БРАТА

Но через три года мужчин сократили. Виктор и Александр ушли на гражданку и снова вместе: работать охранниками. Спустя некоторое время им предложили устроиться во ФСИН. Мужчины проработали там пять лет в подразделении охраны.

Служба была непростой: за год у мужчин бывало всего по шесть выходных. Караулы длились сутками напролет, поэтому уставали страшно. Тогда-то Виктор и Александр испробовали секретный лайфхак.

- Однажды брата стали ставить на один и тот же пост несколько дней подряд. Он так устал, что придя домой сказал, что не сможет дойти обратно. Что поделать, я пошел вместо него. Начальство нас вообще не различало, поэтому никто ничего не заметил. Так я на девять часов подменил брата, пока тот спал дома.

Братья признались, что фотографироваться не любят Фото: из личного архива героев публикации

РЕШИЛИ СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ

С поличным Виктор и Александр ни разу не попадались, но с переходом в МЧС они больше не применяют такие уловки. Работать в спасательную службу их пригласил коллега-кинолог. Устроиться было сложно, но пройдя все этапы подготовки, мужчины смогли стать водителями. На «Урале» они доставляют пожарных к месту происшествия и спасают жизни людей.

- На нас ложится вся ответственность: нужно довезти состав по кратчайшему маршруту. Во дворах проезжать непросто, люди заставляют их вплотную машинами. Иногда приходится просить пожарных выйти на улицу и подсказать, как лучше проехать, ведь в слепых зонах не всегда можно заметить всю обстановку на дороге.

Браться на службе Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Свою работу близнецы считают не только интересной, но и очень важной. От них зависит скорость тушений, а значит и спасенные жизни и имущество.

- Виктор и Александр очень ответственные и исполнительные сотрудники. На службе проявляют себя с лучшей стороны, всегда хорошо выполняют свою работу, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Литвинов, начальник братьев Храмовых.

Коллеги еще путают братьев, но мужчины относятся к этому спокойно. За всю жизнь уже привыкли. Да и ошибиться не так сложно, ведь они оба выполняют свою работу на все сто процентов, не уступая друг другу в профессионализме.

Семья Храмовых Фото: из личного архива героев публикации

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

Виктор и Александр всю жизнь вместе, они лучшие друзья. Хобби тоже общие: братья увлекаются мототехникой. Недавно отучились на категорию «А» и купили байки. В планах открыть сезон к следующему году и покорять дороги Колымы на мотоциклах.

Кроме стрельбы и машин, мужчинам очень нравится рыбалка и садоводство. Летом они постоянно выезжают вместе на природу. А если не удается, то занимаются огородом на даче. Друг с другом они не ссорятся. Бывают конфликты или небольшие споры, но им всегда удается договориться.

Виктор, Светлана и Александр Фото: из личного архива героев публикации

Жен у братьев нет, все свободное время они нянчат племянников, помогают сестре и родителям. У Светланы есть муж и четверо детей, она до сих пор служит в Росгвардии. Как рассказали братья, они просто обожают своих племянников и приезжают к ним практически каждый день. К родителям тоже заходят частенько. Мама мужчин раньше работала швеей, сейчас вместе с отцом отдыхает на пенсии.

Семья очень дружная Фото: из личного архива героев публикации

Семья Храмовых крепкая, поддерживает связь. Больше, чем с мамой и папой братья общаются лишь друг с другом. Близнецы никогда не устают от такого общества и планируют и дальше поддерживать друг друга и работать вместе.

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