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Общество11 мая 2023 7:10

Евгений Плетнев: «Благоустройство должно быть неотъемлемой частью жизни Хабаровска»

Депутат Хабаровской городской думы рассказал, как преображается город с помощью программ по благоустройству
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Депутат не скрывает радости, когда видит, что жители обеспокоены чистотой своего города

Депутат не скрывает радости, когда видит, что жители обеспокоены чистотой своего города

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Основная цель работы органов власти - повышение комфорта жизни хабаровчан. Большую роль здесь играет и желание позитивных изменений вокруг себя у самих жителей. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №23 Евгений Плетнев рассказал, как депутаты взаимодействуют с населением, и какой вклад активные жители могут самостоятельно вносить во внешний облик города.

- Евгений Александрович, люди обращаются к депутатам по самым разным вопросам. Как устроен алгоритм отработки обращений? Как устроено взаимодействие депутата со структурами, ответственными за выполнение запросов?

- Для начала изучается сама проблема, возможные построения путей решения. Изучаем нормативные документы касаемо вопроса, потом формируем запросы в различные инстанции. Если на уровне города приходят ответы, которые не решают проблемы, то идем в вышестоящие органы на краевом уровне. По каждому обращению формируется отдельная папка. Есть штат помощников, которые оказывают содействие в эффективной работе с обращениями. Ребята на добровольной основе в свободное время собирают информацию по конкретному обращению, после чего я получаю заключение, с которым мы двигаемся дальше, пока в вопросе не будет поставлена точка. Есть дела, которые прорабатываются по полгода. А вопросом с домом по улице Муравьева-Амурского я занимаюсь уже почти три года. С инициативной группой жителей мы добились создания дорожной карты и начала работ. В дорожной карте зафиксированы все лица, ответственные за будущие мероприятия. В этом году планируется заменить всю проводку на объекте. Но в общей сложности для сохранения этого памятника архитектуры требуется около 500 миллионов рублей.

- Сегодня в городе есть множество программ благоустройства - «1000 дворов», появление новых ТОСов. Насколько активны жители вашего округа в желании преобразить город с помощью новых возможностей?

- В Кировском районе сегодня зарегистрировано 43 ТОСа. В этом году в районе было подано 13 заявок - победили три. Начиная с 2021 года, каждый раз мы имеем по два-три победителя. Люди делают выбор в пользу строительства детских площадок, благоустройства прилегающих территорий, установки спортивных сооружений, систем видеонаблюдения. Город и край заинтересованы в реализации проектов своих жителей, поэтому в администрации Кировского района, как и в администрации города, закреплены люди, которые помогут правильно подготовить проекты перед их подачей. Город - это живой организм, и относиться к нему нужно как к живому организму. Поэтому благоустройство должно быть неотъемлемой частью жизни Хабаровска.

- Сейчас идет активная подготовка ко дню города, включающая массу субботников на территории Хабаровска. Насколько активны жители вашего округа в поддержании чистоты и порядка на улицах?

- Люди понимают, что чисто там, где не мусорят. И несколько раз я был свидетелем ситуации, когда в компании молодых людей кто-то бросает сигарету на землю, после чего ему делают замечание и заставляют поднять окурок. На это очень приятно смотреть. Работа по уборке территорий происходит не только в предпраздничные дни, комитеты районов заинтересованы в чистоте. В этом вопросе я бы рекомендовал владельцам магазинов и учреждений размещать урны возле своих торговых точек. Печальная ситуация, когда идешь по улице, и долгое время просто нет возможности выкинуть, например, обертку от мороженого. Тогда люди в большинстве случаев и мусорят, но дело здесь не в невоспитанности. Человеку просто неприятно и неудобно, а мы ставим своей целью повышение комфорта жизни. Еще один момент - раздельный сбор мусора. Краевым правительством была выделена субсидия на покупку контейнеров для сортировки мусора. Но смысл в том, что в городе сегодня осталось около 30 контейнеров, за получением которых ТСЖ могут обратиться. При подписании соглашения получается, что одна организация вывозит бутылки бесплатно, а региональный оператор должен уже по фактическому вывозу формировать ценовую политику. Сейчас край прорабатывает этот вопрос, чтобы просчет шел не по нормативу, а по фактическому вывозу. Также если люди устанавливают контейнеры для сбора макулатуры, то у них тоже будет считаться по фактическому вывозу. При раздельном сборе мусор будет вывозиться реже, что и скажется на стоимости услуги. Поэтому сейчас мы сами заинтересованы в раздельном сборе.

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