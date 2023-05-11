Евгений Плетнев: «Благоустройство должно быть неотъемлемой частью жизни Хабаровска»

Депутат не скрывает радости, когда видит, что жители обеспокоены чистотой своего города Фото: Сергей ПЯТКОВ

Основная цель работы органов власти - повышение комфорта жизни хабаровчан. Большую роль здесь играет и желание позитивных изменений вокруг себя у самих жителей. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №23 Евгений Плетнев рассказал, как депутаты взаимодействуют с населением, и какой вклад активные жители могут самостоятельно вносить во внешний облик города.

- Евгений Александрович, люди обращаются к депутатам по самым разным вопросам. Как устроен алгоритм отработки обращений? Как устроено взаимодействие депутата со структурами, ответственными за выполнение запросов?

- Для начала изучается сама проблема, возможные построения путей решения. Изучаем нормативные документы касаемо вопроса, потом формируем запросы в различные инстанции. Если на уровне города приходят ответы, которые не решают проблемы, то идем в вышестоящие органы на краевом уровне. По каждому обращению формируется отдельная папка. Есть штат помощников, которые оказывают содействие в эффективной работе с обращениями. Ребята на добровольной основе в свободное время собирают информацию по конкретному обращению, после чего я получаю заключение, с которым мы двигаемся дальше, пока в вопросе не будет поставлена точка. Есть дела, которые прорабатываются по полгода. А вопросом с домом по улице Муравьева-Амурского я занимаюсь уже почти три года. С инициативной группой жителей мы добились создания дорожной карты и начала работ. В дорожной карте зафиксированы все лица, ответственные за будущие мероприятия. В этом году планируется заменить всю проводку на объекте. Но в общей сложности для сохранения этого памятника архитектуры требуется около 500 миллионов рублей.

- Сегодня в городе есть множество программ благоустройства - «1000 дворов», появление новых ТОСов. Насколько активны жители вашего округа в желании преобразить город с помощью новых возможностей?

- В Кировском районе сегодня зарегистрировано 43 ТОСа. В этом году в районе было подано 13 заявок - победили три. Начиная с 2021 года, каждый раз мы имеем по два-три победителя. Люди делают выбор в пользу строительства детских площадок, благоустройства прилегающих территорий, установки спортивных сооружений, систем видеонаблюдения. Город и край заинтересованы в реализации проектов своих жителей, поэтому в администрации Кировского района, как и в администрации города, закреплены люди, которые помогут правильно подготовить проекты перед их подачей. Город - это живой организм, и относиться к нему нужно как к живому организму. Поэтому благоустройство должно быть неотъемлемой частью жизни Хабаровска.

- Сейчас идет активная подготовка ко дню города, включающая массу субботников на территории Хабаровска. Насколько активны жители вашего округа в поддержании чистоты и порядка на улицах?

- Люди понимают, что чисто там, где не мусорят. И несколько раз я был свидетелем ситуации, когда в компании молодых людей кто-то бросает сигарету на землю, после чего ему делают замечание и заставляют поднять окурок. На это очень приятно смотреть. Работа по уборке территорий происходит не только в предпраздничные дни, комитеты районов заинтересованы в чистоте. В этом вопросе я бы рекомендовал владельцам магазинов и учреждений размещать урны возле своих торговых точек. Печальная ситуация, когда идешь по улице, и долгое время просто нет возможности выкинуть, например, обертку от мороженого. Тогда люди в большинстве случаев и мусорят, но дело здесь не в невоспитанности. Человеку просто неприятно и неудобно, а мы ставим своей целью повышение комфорта жизни. Еще один момент - раздельный сбор мусора. Краевым правительством была выделена субсидия на покупку контейнеров для сортировки мусора. Но смысл в том, что в городе сегодня осталось около 30 контейнеров, за получением которых ТСЖ могут обратиться. При подписании соглашения получается, что одна организация вывозит бутылки бесплатно, а региональный оператор должен уже по фактическому вывозу формировать ценовую политику. Сейчас край прорабатывает этот вопрос, чтобы просчет шел не по нормативу, а по фактическому вывозу. Также если люди устанавливают контейнеры для сбора макулатуры, то у них тоже будет считаться по фактическому вывозу. При раздельном сборе мусор будет вывозиться реже, что и скажется на стоимости услуги. Поэтому сейчас мы сами заинтересованы в раздельном сборе.