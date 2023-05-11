Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил создать перечень дворов, нуждающихся в благоустройстве после ремонтных работ

Двор на Световой, 8 приведут в порядок до 15 мая Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе рабочей поездки посетил Индустриальный район. Во время визита была осмотрена дворовая территория на Световой, 8, которая после ремонтных работ «Водоканала» осталась без благоустройства.

- До 15 мая сотрудникам МУП «Водоканал» необходимо произвести полный комплекс работ. Положить асфальт, восстановить газон. Сделать нужно лучше, чем было. Я лично осмотрю этот участок, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также в ходе осмотра было дано поручение о формировании списка дворовых территорий, которые нуждаются в благоустройстве после проведения подобных ремонтных работ.

- Главам районов и управляющим компаниям поручено тесно взаимодействовать в этом вопросе с собственниками жилья, - отметил Сергей Кравчук.

Также глава города напомнил, что горожане могут создать собственное территориальное общественное самоуправление и принять участие как в муниципальных, так и в краевых конкурсах грантов на благоустройство придомовых территорий.

- Этому направлению огромное внимание уделяет губернатор Михаил Дегтярев. Благодаря его инициативе фонд поддержки ТОС в регионе увеличивается с каждым годом, - подчеркнул мэр Хабаровска.

Также была отмечена эффективность программы «1000 дворов на Дальнем Востоке», которую предложил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. В рамках предоставленных федеральных субсидий в 2022 году в Хабаровске были восстановлены и благоустроены 53 придомовые территории. Благодаря поддержке более 35 тысяч горожан теперь могут посещать площадки во дворах своих домов.