Построили шалаш и ждали в лесу: заблудившихся дальнобойщиков нашли спасатели в Магаданской области

Трое мужчин построили шалаш и ждали помощи, четвертый остался у грузовиков Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Четверо мужчин выехали на трех большегрузных автомобилях из села Омолон Чукотского автономного округа в Якутск 5 мая. На середине пути, не доехав до реки Кедон 15 километров, один из грузовиков сломался, а второй застрял. В таком отдаленном месте помощь вызвать проблематично, и дальнобойщики приняли решение оставить одного водителя с машинами. Остальные пешком отправились искать помощь и возможность связаться с близкими.

- Трое мужчин в возрасте от 28 до 33 лет решили пойти пешком в сторону Магадана, чтобы найти подмогу. С собой у них был небольшой запас еды и спутниковый телефон, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Сергеева, исполняющая обязанности начальника отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области.

Пройдя 47 километров, странствующие водители поняли, что заблудились. У них начала заканчиваться еда, да и силы были на исходе. Однако мужчинам все же удалось поймать спутниковый сигнал и дозвониться до родственников, рассказав о случившемся.

Вызов в службу спасения поступил 14 мая. По причине плохих погодных условий вертолет не смог вылететь в тот же день.

Ожидавшие помощи мужчины построили шалаш, в котором и разместились до прибытия спасателей.

- Утром 15 мая вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России с сотрудниками поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области на борту вылетел на место переданных координат, - сообщили в ведомстве.

После обнаружения потерявшихся водителей воздушное судно смогло совершить посадку и забрать на борт троих мужчин. Четвертого мужчину, который остался у грузовиков, спасателям пришлось поднимать с помощью лебедки. Никому из спасенных не потребовалась медицинская помощь.

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