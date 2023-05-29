Хот-доги всем!: Ратимир устроил вкусный праздник для гостей фестиваля «Счастливый Хабаровск»

"Ратимир" устроил для хабаровчан интересную и вкусную программу на День города Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Один из лидирующих производителей мясной продукции на Дальнем Востоке «Ратимир» в этом году устроил для хабаровчан вкусный праздник. На День города компания организовала развлекательную локацию на просторах фестиваля «Счастливый Хабаровск». Гости поучаствовали в интересных играх, кое-кому даже пришлось попотеть при перетягивании гигантской сосиски, но все без исключений получили мясные подарки от производителя, а очередь за вкусными хот-догами и френч-догами не убавлялась даже когда пошел дождь.

Нас манил запах сосисок…

Праздник стартовал в 15 часов, но уже с часу дня «ратимировцы» развлекали гостей. Для хабаровчан поставили гигантскую раскраску, каждый мог взять баллончик и поучаствовать в рисовании. Раньше открылись и остальные локации компании, и праздник перерос в нечто грандиозное. Пожалуй, больше всего гостям понравились сосиски и колбаски - здесь угощали хот- и френч-догами, приготовленными из любимых сосисок хабаровчан «Ратимировских» и колбасок для гриля - «Датских».

Гости праздника дегустировали хот-доги с сосисками от производителя Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Нас угостили хот-догами с фирменными сосисками «Ратимир», это классно, когда гостей вот так угощают, предлагают попробовать продукцию. Дети в восторге, а выглядит очень аппетитно. Сейчас будем дегустировать, - говорит хабаровчанка Татьяна.

Под восторженные возгласы толпы тут же проходил супер-конкурс - гости разделились на две большие команды и перетягивали огромную сосиску. Координировал ход состязания ведущий, давал стартовый сигнал, а иногда даже помогал команде, которая немного уступала соперникам. Но, как известно, в праздник не бывает проигравших, каждого участника перетягивания наградили вкусными призами от «Ратимир».

Хабаровчане показали свою силу в перетягивании гигантской сосиски Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Нас сюда заманил запах сосисок, жареных на гриле, а когда подошли, даже забыли, что хотели попробовать, тут же переключились на игры. Сын захотел поучаствовать в перетягивании сосиски и его команда явно лидировала. Спасибо «Ратимиру» за такой веселый подход! – Прокомментировал Иван Сергеевич, хабаровчанин.

Для самых маленьких и сильных

Пока взрослые были заняты уплетанием хот-догов, малыши не скучали - для них «Ратимир» устроил несколько развлечений. Самые маленькие играли на поле в игру-бродилку, бросали большой мягкий кубик и передвигались по ходам.

Самые маленькие попsnfkb удачу в бросании мешков и остались в восторге Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На другой локации ребята проявляли меткость и ловкость - бросали небольшие мешки в поле с отверстиями. По другую сторону от ведущих и диджея можно было сыграть в дженгу, которая размером с человеческий рост. Игра затягивала не только детей, но и взрослых.

А еще гости играли в «Энгри бердс», только не совсем обычный - вместо птичек из громадной рогатки участники стреляли колбасой, а сбить им нужно было конструкцию с хлебом. Конечно, реквизит был не настоящим, а игрушечным, но восторгу это не убавляло, очереди на игру выстраивались очень длинные.

Попытать удачу в энгри бердм хотели многие, очереди выстраивались очень длинные Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Всем без исключения маленьким участникам подарили сосиски или колбасу для детей - новинку компании! Эта продукция изготавливается по специальному ГОСТу для детского питания без усилителей вкуса. В составе колбасы и сосисок говядина первого сорта, собственная охлажденная свинина и натуральные специи, а еще кальций и йод.

В этот день "Ратимир" не оставил без призов ни одного гостя Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Фото на память

Для активных пользователей социальных сетей «Ратимир» устроил отдельную локацию - фотобудку. Здесь хабаровчане фотографировались и автомат тут же выдавал ленту с фотографиями. Призы можно было выиграть, выложив снимок в соцсети и отметив компанию.

Для самых продвинутых компания поставила фотобудку с моментальной печатью сенимков Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Помимо этого, на локации поставили большую палатку, где дети могли укрыться от солнца и посидеть на мягких креслах-мешках, порисовать за столиками, или просто отдохнуть, а снаружи установили брендированную стену, чтобы каждый мог сфотографироваться на память.

Первый раз на фестивале

Продукция компании «Ратимир» давно полюбилась хабаровчанам, сейчас уже нет магазинов, где нельзя было бы найти их знаменитые сосиски и колбаску. В этом году команда впервые принимала участие в фестивале «Счастливый Хабаровск», и дебют оказался более чем удачным.

Локация не пустовала ни минуты, даже когда грянул гром и полил сильный дождь, гости не ушли, самые смелые стояли в очереди за хот-догами, а те, кто хотел продолжить играть - переждали в палатке, пока ливень не прекратился.

- Мы впервые участвуем в таком крупном празднике, это юбилей города, и нам важно быть здесь представленными сегодня, потому что несмотря на то, что мы территориально находимся во Владивостоке, нашу продукцию в Хабаровске очень любят. Постарались сделать праздник интересным и вкусным, у нас проходит дегустация продукции, хот-догов и френч-догов. Всего в этот день будет приготовлено 600 хот-догов, дегустация проходит каждый час, и мы подготовили много вкусных подарков и призов в виде нашей продукции, - рассказала представитель пиар службы компании «Ратимир» Анастасия Кошельникова.

Несмотря на то, что компания впервые принимала участие в фестивале «Счастливый Хабаровск», команда «Ратимира» сработала на отлично. Чтобы подарить людям праздник, сотрудники приехали из Владивостока, а на месте к ним присоединились и хабаровские коллеги. В этот день, около 50 человек - гости из Приморья и хабаровчане, работали рука об руку, и внесли свой огромный вклад в празднование Дня города Хабаровска.