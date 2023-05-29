Хот-доги всем!: Ратимир устроил вкусный праздник для гостей фестиваля «Счастливый Хабаровск»

"Ратимир" устроил для хабаровчан интересную и вкусную программу на День города
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Один из лидирующих производителей мясной продукции на Дальнем Востоке «Ратимир» в этом году устроил для хабаровчан вкусный праздник. На День города компания организовала развлекательную локацию на просторах фестиваля «Счастливый Хабаровск». Гости поучаствовали в интересных играх, кое-кому даже пришлось попотеть при перетягивании гигантской сосиски, но все без исключений получили мясные подарки от производителя, а очередь за вкусными хот-догами и френч-догами не убавлялась даже когда пошел дождь.
Праздник стартовал в 15 часов, но уже с часу дня «ратимировцы» развлекали гостей. Для хабаровчан поставили гигантскую раскраску, каждый мог взять баллончик и поучаствовать в рисовании. Раньше открылись и остальные локации компании, и праздник перерос в нечто грандиозное. Пожалуй, больше всего гостям понравились сосиски и колбаски - здесь угощали хот- и френч-догами, приготовленными из любимых сосисок хабаровчан «Ратимировских» и колбасок для гриля - «Датских».
Гости праздника дегустировали хот-доги с сосисками от производителя
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
- Нас угостили хот-догами с фирменными сосисками «Ратимир», это классно, когда гостей вот так угощают, предлагают попробовать продукцию. Дети в восторге, а выглядит очень аппетитно. Сейчас будем дегустировать, - говорит хабаровчанка Татьяна.
Под восторженные возгласы толпы тут же проходил супер-конкурс - гости разделились на две большие команды и перетягивали огромную сосиску. Координировал ход состязания ведущий, давал стартовый сигнал, а иногда даже помогал команде, которая немного уступала соперникам. Но, как известно, в праздник не бывает проигравших, каждого участника перетягивания наградили вкусными призами от «Ратимир».
Хабаровчане показали свою силу в перетягивании гигантской сосиски
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
- Нас сюда заманил запах сосисок, жареных на гриле, а когда подошли, даже забыли, что хотели попробовать, тут же переключились на игры. Сын захотел поучаствовать в перетягивании сосиски и его команда явно лидировала. Спасибо «Ратимиру» за такой веселый подход! – Прокомментировал Иван Сергеевич, хабаровчанин.
Пока взрослые были заняты уплетанием хот-догов, малыши не скучали - для них «Ратимир» устроил несколько развлечений. Самые маленькие играли на поле в игру-бродилку, бросали большой мягкий кубик и передвигались по ходам.
Самые маленькие попsnfkb удачу в бросании мешков и остались в восторге
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
На другой локации ребята проявляли меткость и ловкость - бросали небольшие мешки в поле с отверстиями. По другую сторону от ведущих и диджея можно было сыграть в дженгу, которая размером с человеческий рост. Игра затягивала не только детей, но и взрослых.
А еще гости играли в «Энгри бердс», только не совсем обычный - вместо птичек из громадной рогатки участники стреляли колбасой, а сбить им нужно было конструкцию с хлебом. Конечно, реквизит был не настоящим, а игрушечным, но восторгу это не убавляло, очереди на игру выстраивались очень длинные.
Попытать удачу в энгри бердм хотели многие, очереди выстраивались очень длинные
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Всем без исключения маленьким участникам подарили сосиски или колбасу для детей - новинку компании! Эта продукция изготавливается по специальному ГОСТу для детского питания без усилителей вкуса. В составе колбасы и сосисок говядина первого сорта, собственная охлажденная свинина и натуральные специи, а еще кальций и йод.
В этот день "Ратимир" не оставил без призов ни одного гостя
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Для активных пользователей социальных сетей «Ратимир» устроил отдельную локацию - фотобудку. Здесь хабаровчане фотографировались и автомат тут же выдавал ленту с фотографиями. Призы можно было выиграть, выложив снимок в соцсети и отметив компанию.
Для самых продвинутых компания поставила фотобудку с моментальной печатью сенимков
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Помимо этого, на локации поставили большую палатку, где дети могли укрыться от солнца и посидеть на мягких креслах-мешках, порисовать за столиками, или просто отдохнуть, а снаружи установили брендированную стену, чтобы каждый мог сфотографироваться на память.
Продукция компании «Ратимир» давно полюбилась хабаровчанам, сейчас уже нет магазинов, где нельзя было бы найти их знаменитые сосиски и колбаску. В этом году команда впервые принимала участие в фестивале «Счастливый Хабаровск», и дебют оказался более чем удачным.
Локация не пустовала ни минуты, даже когда грянул гром и полил сильный дождь, гости не ушли, самые смелые стояли в очереди за хот-догами, а те, кто хотел продолжить играть - переждали в палатке, пока ливень не прекратился.
- Мы впервые участвуем в таком крупном празднике, это юбилей города, и нам важно быть здесь представленными сегодня, потому что несмотря на то, что мы территориально находимся во Владивостоке, нашу продукцию в Хабаровске очень любят. Постарались сделать праздник интересным и вкусным, у нас проходит дегустация продукции, хот-догов и френч-догов. Всего в этот день будет приготовлено 600 хот-догов, дегустация проходит каждый час, и мы подготовили много вкусных подарков и призов в виде нашей продукции, - рассказала представитель пиар службы компании «Ратимир» Анастасия Кошельникова.
Несмотря на то, что компания впервые принимала участие в фестивале «Счастливый Хабаровск», команда «Ратимира» сработала на отлично. Чтобы подарить людям праздник, сотрудники приехали из Владивостока, а на месте к ним присоединились и хабаровские коллеги. В этот день, около 50 человек - гости из Приморья и хабаровчане, работали рука об руку, и внесли свой огромный вклад в празднование Дня города Хабаровска.