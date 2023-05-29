Сергей Кравчук: «Спасибо за ваш труд, за любовь и преданность Хабаровску!»

Сергей Кравчук выступил на торжественном собрании в честь 165-летия Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице состоялось торжественное собрание в честь юбилея города. В церемонии приняли участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр города Сергей Кравчук, представители правительства региона, администрации города, депутаты Законодательной думы и общественники.

- Россия смотрит на Хабаровск как на ключевой форпост стратегического поворота страны на Восток. Рассвет России начинается здесь. С юбилеем, любимый Хабаровск, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Глава региона вручил почетные грамоты и благодарности работникам муниципальных организаций и представителям общественных движений.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что город признан не только российским, но и международным сообществом как промышленный, научный и культурный центр. В юбилейный год Хабаровск занял лидирующую строчку в рейтинге самых благоустроенных городов ДФО, а также стал победителем Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».

- Спасибо за ваш труд, за любовь и преданность Хабаровску, за заботу о нем, за то, что вы - сильные, открытые, трудолюбивые и доброжелательные люди, всегда готовые помочь тем, кто нуждается в помощи, и проявить героизм и мужество, когда это необходимо, - выступил с праздничной речью Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Во время торжественного собрания три кандидата удостоились звания «Почетный гражданин Хабаровска». Такое количество претендентов впервые встречается в истории города.

Мэр города Сергей Кравчук и глава муниципального парламента Андрей Белоглазов вручили регалии Григорию Борщеговскому - директору кадетской школы №1 имени Федора Федоровича Ушакова, Петру Дуброву - космонавту-испытателю отряда научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Новрузу Мамедову - президенту благотворительного фонда «От сердца к сердцу» и генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Али».

- Хочу выразить слова огромной благодарности всем, кто живет и трудится в Хабаровске, чьими трудолюбивыми руками и светлым умом приближается его будущее, - резюмировал Сергей Кравчук.

После церемонии на сцене «Платинум Арены» прошел праздничный концерт, приуроченный к 165-летию Хабаровска.