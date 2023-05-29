Проектирование объектов в России и за ее пределами: Дальневосточный проектный центр завоевывает признание

Фото: «Дальневосточный проектный центр

Вот уже шестой год, начиная с 2018 года, в Хабаровске успешно работает Дальневосточный проектный центр, занимающийся архитектурно-строительным проектированием различных объектов. Пять лет – относительно небольшой срок работы, однако центр успел вырасти в компанию, для которой нет невыполнимых задач.

- Мы разрабатываем проектную документацию, по которой, впоследствии, реализуется тот или иной объект. Сегодня у нас достаточно широкий спектр заказов, в число которых входят, как жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, медицинские учреждения. Также работаем над устройством автомобильных дорог и инженерных коммуникаций, - рассказал «КП» - Хабаровск» Никита Божок, генеральный директор Дальневосточного проектного центра.

Фото: «Дальневосточный проектный центр

Широкий диапазон возможностей компании не позволяет составить конкретный портрет клиента, обращающегося за услугами Дальневосточного проектного центра. Так, среди заказчиков отмечаются бюджетные учреждения муниципального и краевого уровня, множество частных заказчиков и даже федеральные застройщики – центр сотрудничает с московской компанией «ПИК», которая занимается строительством домов в Хабаровске.

Известность об успехах центра разошлась пока не по всей России, однако компания уже внесла свой вклад в благоустройство шести регионов страны. Так, Дальневосточный проектный центр успел поработать с заказами из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, а также Амурской, Сахалинской областей и ЕАО.

Однако в целях дальнейшего развития, компания ищет возможности партнерства не только в России, но и за ее пределами. Одним из основных партнеров для ДПЦ является Китай, с которым компания уже сотрудничала в прошлом году во время создания «Русской деревни» на территории Поднебесной. В очередной раз заявить о себе компания планирует в ходе Международной строительной выставки в Шанхае, которая пройдет в начале июня.

Фото: «Дальневосточный проектный центр

- С помощью Центра поддержки экспорта наша компания станет участником с полноценной экспозицией. На выставке мы представим различные проектные решения и уже готовые объекты, которые были реализованы по нашим проектам. Так, потенциальные заказчики будут иметь представление об уровне нашей работы.

Говоря о международной работе, Дальневосточный проектный центр стал одной из немногих компаний Хабаровского края, заключивших несырьевые экспортные контракты на проектирование для иностранных компаний.

Благодаря коллективу профессионалов, всего за пять лет работы компания неоднократно становилась победителем краевого конкурса «Предприниматель года», а также забирала призы в конкурсе, организованном краевым министерством строительства. Подобные успехи – только начало большого пути к всеобщему признанию профессионализма и качества работы Дальневосточного проектного центра.

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