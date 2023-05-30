Александр Мелека: К тем, кто не может прийти на праздник, этот праздник приходит сам

Проект производства беспилотников получил поддержку главы города Фото: Администрация Хабаровска

В любую памятную дату Хабаровск должен быть гордостью для своих жителей и гостей города. Однако задача депутата - заботиться о комфорте граждан не только по праздникам, а в течение всего года. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №32 Александр Мелека рассказал, как власти стараются поддерживать хабаровчан, живущих в городе и находящихся сегодня за его пределами.

- Александр Федорович, на календаре День города - 165-летие Хабаровска. Что нового было сделано к празднику в вашем округе?

- Дело в том, что в преддверии больших событий мы не разделяем границы округов, стараясь общими усилиями привести в порядок весь город. Так, например, 20 мая прошел общегородской субботник с участием многих депутатов и работников администрации, где мы работали на территории Уссурийского бульвара. Процесс поддержания города в чистоте продолжается уже не первый месяц - с момента наступления тепла мы так или иначе принимаем участие в проведении субботников в разных частях города: работали на городском кладбище, прудах, в парках. Приятно, что подключаются и граждане. Как раз на последнем субботнике к нашей акции присоединялись просто проходившие мимо люди. Радует, что жители с активной позицией хотят вносить свой вклад.

- Вы также являетесь заместителем председателя комитета по социальным вопросам в городской думе. И такие события, как День города - это праздник также для ветеранов, людей, которые не могут посетить торжество по состоянию здоровья. Ведется ли какая-то работа с такими категориями граждан?

- Безусловно, такая практика присутствует. Например, в преддверии 9 Мая мы в том числе проезжали и поздравляли наших ветеранов, потому что некоторые действительно уже находятся в том возрасте, когда лично не могут принять участие в торжественных мероприятиях. Поэтому члены фракции «Единая Россия» собрались, каждый взял на себя определенное количество ветеранов, мы поздравили, пообщались с ними. Им было очень приятно, ведь им важно, что о них помнят. Кроме того, в процессе общения уже всплывают проблемные моменты, где мы могли бы посодействовать. В частности, у одного из ветеранов сейчас решается проблема с санузлом. Такой же механизм работы и на Дне города. Можно сказать, что к тем, кто не может прийти на праздник, этот праздник приходит сам.

- Недавно вы рассказывали о планах предпринимателей по организации производства ударных беспилотников. На каком этапе находится эта работа сегодня? Какие планы, есть ли конкретика?

- Это будет уже второй проект, предлагаемый нами к реализации после производства хвостового оперения. Мы уже передали более 5500 изделий и теперь озвучили наши планы по дополнительной инициативе в этом направлении. Нам удалось заручиться поддержкой мэра города Сергея Кравчука, и сегодня проектирование изделий находится на завершающей стадии, сейчас обсуждаются вопросы технических характеристик аппаратов. В ближайшее время планируем закупать комплектующие, а примерно через месяц готовимся провести первый полет. Сегодня наш регион не занимается полным циклом производства необходимых элементов, но мы надеемся со временем прийти к тому, чтобы производить большую часть комплектующих здесь. Отмечу, что после того как мы занялись реализацией инициативы, со мной связались неравнодушные люди - специалисты, которые в свое время принимали участие в модернизации МИГ-29. Поэтому результат должен удовлетворить всех.

- Подобные планы требуют немалого вложения средств. Что с финансированием проекта?

- Конечно, при наличии необходимых средств мы бы реализовали проект значительно раньше. И сегодня мы действительно упираемся в вопрос нехватки средств. Но сегодня, с поддержкой мэра города, мы будем продолжать работу. Кроме того, мы стараемся поставить работу на максимально продуктивные рельсы и взаимодействуем и с подразделениями, которые в этих аппаратах нуждаются. Так, при строительстве мы учитываем пожелания тех, кому в будущем предстоит их применять.