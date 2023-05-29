В «Месхети» вкусно, как дома!

Фото: ресторан «Месхети»

Несмотря на нынешнее гастрономическое разнообразие, когда блюда разных народов можно свободно попробовать, не покидая родной город, многие, отведав грузинскую кухню, остаются ее преданными поклонниками на долгие годы. В Хабаровске ненадолго окунуться в настоящую Грузию вместе с ее неповторимым колоритом и аппетитными шедеврами всем жителям и гостям города предлагает ресторан «Месхети».

Название отсылает к истории страны прекрасных блюд, ведь Месхети - это регион в Грузии, откуда родом семья Хараишвили, которая и привезла в Хабаровск истинный вкус Грузии.

- Сначала мы открыли кафе «Сахли», но вмешалась пандемия. Мы сосредоточились на доставке блюд, и когда люди распробовали нашу еду, нам предложили хорошее место в центре города, где мы могли бы работать. Мы работаем вместе с моим сыном Торнике, который отмел все сомнения о переезде на новое место, настоял на том, что мы знаем бизнес, любим кухню, умеем создавать комфорт и уют для людей. Так, сын занялся дизайном интерьера и созданием атмосферы, мы вместе поработали над меню и теперь радуем своих посетителей на новом хорошем месте в центре города, - рассказала «КП» - Хабаровск» директор ресторана грузинской кухни «Месхети» Экатерине Хараишвили.

Фото: ресторан «Месхети»

Блюда Грузии давно и плотно вошли в число любимейших кухонь большого количества россиян, которые предпочитают яркие, в меру экзотические творения, которые тем не менее сохраняют свои, ни на что не похожие, особенности.

- По моему мнению, грузинская кухня нравится людям тем, что она проста, но в то же время насыщенна уникальными специями и удивляет интересными способами приготовления блюд. А тех, кто любит вкусно поесть, само собой, привлекают душевные сытные порции. Например, у нас много фирменных блюд, но считаю, что абсолютно каждый гость должен попробовать наши хачапури!

Настоящая грузинская кухня в некотором роде все же является специфической для неподготовленного голодного гостя, потому как традиционные блюда - в основном острые и солоноватые. Поэтому повара «Месхети» стараются слегка адаптировать блюда под местного жителя, чтобы не напугать чрезмерной насыщенностью, но при этом сохранить настоящий вкус.

Заведений с аппетитной едой появляется все больше, но «Месхети» уже успел зарекомендовать себя как место, которое можно покинуть только сытым и счастливым.

- Как правило, не люблю сравнения с другими, но могу сказать, что, заходя в свой ресторан, я действительно, пусть и ненадолго, но ощущаю себя в Грузии. Радушный интерьер и вкусная кухня - вот наши преимущества. Главный принцип «Месхети» - работать достойно, чтобы гости, попав к нам однажды, возвращались снова и снова!

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