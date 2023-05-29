Крупнейший на Дальнем Востоке скейт-парк откроется 1 июня в Хабаровске

Хабаровский край идет к показателю в 75 процентов населения, занимающегося спортом Фото: Правительство Хабаровского края

Очередное заседание президиума краевого правительства во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым принесло сплошь приятные новости любителям спорта в регионе. Так, было заявлено о новых мероприятиях, популяризирующих здоровый образ жизни на территории края, и среди прочих выделяется новость о скором открытии крупнейшего на всем Дальнем Востоке скейт-парка.

Губернатор напомнил, что повышение доли населения, занимающегося спортом, до 75 процентов - задача, поставленная президентом России к выполнению до 2030 года.

- Для этого в крае строятся новые объекты. Из недавнего - два современных комплекса в составе Регионального центра спорта в Комсомольске-на-Амуре. Также строим компактные спортплощадки, закупаем инвентарь и оборудование, оказываем поддержку спортивным школам, - рассказал Михаил Дегтярев.

Хабаровский край не теряет темпа развития спортивной и социальной инфраструктуры. Губернатору удалось привлечь для этого федеральные средства, которые не просто эффективно расходуются, но и становятся возможностью для дальнейшего диалога с федеральным центром. Каждый построенный объект свидетельствует о том, что с регионом можно и нужно работать, что он готов к получению федеральных денег и может израсходовать их с максимальной для жителей пользой.

Так, по словам министра спорта края Дмитрия Чикунова, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» наблюдается положительная динамика, и в 2022 году показатель занимающихся спортом людей составил 53,6 процента, что выше среднего показателя по стране. А процент доступности спортивных сооружений из расчета по единовременной пропускной способности достиг 76,5 процента.

Результаты хорошие, позволяющие двигаться вперед, что и делает Хабаровский край с помощью создания крупнейшего на Дальнем Востоке скейт-парка. Объект планируется ввести в эксплуатацию на площадке арены «Ерофей» уже 1 июня. Один большой комплекс мгновенно повысил спрос на подобные объекты на территории столицы региона. Так, по просьбе главы города, губернатор поручил министерству спорта подготовку проекта еще одного скейт-парка, теперь уже в Центральном районе Хабаровска. Еще одно поручение принял краевой комитет по делам молодежи - на базе скейт-парка необходимо организовать Фестиваль уличных видов спорта.

От спорта общедоступного участники заседания перешли к профессиональному спорту высоких достижений. В частности, были подняты вопросы о задачах на грядущий сезон для «Амура», «СКА-Нефтяника», «СКА-Хабаровска». Кроме них, в ближайшее время в большой спорт ворвется и женская волейбольная команда.

Завершить заседание губернатор решил, акцентировав внимание чиновников на тщательном исполнении их полномочий, благодаря чему удастся избежать сильных автомобильных пробок, которые парализовали автомобильное движение на прошлой неделе.

- Мне пытались объяснить, что это связано с проведением праздничных мероприятий. Нет, это просто плохая организация дорожного движения, плохая регулировка светофоров. Два часа, потерянных в пробке, для любого человека - это время, которое он мог провести с родителями, детьми, на даче или посвятить спорту. Поэтому дружелюбнее надо быть! Если каждый на своем месте будет чуть внимательнее, то все у нас расцветет намного быстрее, чем я запланировал, - призвал Михаил Дегтярев.