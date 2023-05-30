Родился ребенок, а может, дошло до развода? Разбираемся, что делать с ипотекой в таких ситуациях

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Каждый день в жизни что-то меняется: люди влюбляются, рожают детей, а порой, к сожалению, принимают решение развестись. В наши дни большинство этих событий происходит на фоне ипотеки. Так что, разбираясь с житейскими сюрпризами, приходится учитывать и наличие займа. Эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера рассказали, что делать в той или иной ситуации и о чем важно помнить, чтобы не совершить ошибок.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Молодая семья взяла ипотеку на покупку квартиры, а через какое-то время обзавелась малышом. Повлияет ли это на ситуацию с займом? Да, причем, скорее всего, в лучшую сторону.

Государство и банки дают возможность молодым родителям изменить условия кредитования - например, перейти с обычной ипотеки на льготную, «Семейную». Кстати, сменить программу могут и те, кто уже и так имеет льготный заем, например, «Господдержку» (напомним, в Сбере ставки по ней для покупателей квартир в новостройках - от 7,7%). Переход на «Семейную ипотеку» позволит снизить процент до шести - на весь оставшийся период выплат.

- Поскольку ставка по «Семейной ипотеке» ниже, чем по «Господдержке», переход заемщиков с одной программы на другую поможет им сэкономить десятки тысяч рублей, - отмечают эксперты Домклик.

При каких условиях возможен переход?

• У семейной пары родился или родится первый и последующий ребенок до 31 декабря 2023 года.

• Недвижимость приобретена по договору долевого участия, договору уступки прав требования или договору купли-продажи, и продавцом жилья выступает юридическое лицо - застройщик или инвестор. То есть, если в ипотеку у вас куплена вторичка - к сожалению, вам такой вариант смены программы не подойдет.

• Остаток выплаты по кредиту составляет менее 85 процентов от стоимости жилья и не превышает сумму шесть миллионов рублей.

Если вы ипотечник Сбера - подать заявление на снижение ставки по кредиту можно в личном кабинете обслуживания ипотеки на Домклик.

Кстати, став молодыми (до 36 лет) родителями, вы попадаете под условия «Дальневосточной ипотеки» с ее шикарными ставками в Сбере от 1,7%. Это как раз идея для обладателей кредитных квартир со вторичного рынка: возможно, после рождения ребенка вам будет выгоднее продать имеющуюся недвижимость и купить жилье в новостройке по той самой «ДВ-ипотеке». По крайней мере, изучить и просчитать такой ход точно стоит.

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КВАРТИРА С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

Большая часть семей тратит такую меру социальной поддержки от государства, как материнский капитал, на покупку недвижимости. Однако возникают ситуации, когда нужно расстаться с жильем: наметился переезд в другой регион или подвернулся более интересный вариант на рынке. Что делать?

Эксперты Домклик отвечают: недвижимость, приобретенную на материнский сертификат, в том числе ипотечную, продавать можно! Безусловно, есть свои нюансы, которые предстоит разрешить.

- По закону родители обязаны предоставить часть (долю) квартиры ребенку. За этим пристально следят органы опеки, которые впоследствии дают предварительное согласие на сделку с участием несовершеннолетних, - рассказала «КП» Маргарита Юсупова, юрист агентства недвижимости.

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Для продажи квартиры с маткапиталом потребуется получить одобрение банка, Социального фонда России (СФР) и органов опеки. Кроме того, недвижимость должна быть переоформлена в общую собственность по долям, а условия жизни детей после продажи не могут стать хуже. В новом жилье доли детей должны быть соразмерны продаваемому объекту или стать больше. Если все условия выполнены и разрешения получены, то нет препятствий для продажи.

- В вопросе доли ребенка в новой квартире есть и альтернативный способ, который, к слову, не очень распространен - денежное возмещение несовершеннолетним с разрешения органов опеки. В этом случае сначала делается оценка доли ребенка в квартире. Потом денежные средства зачисляются на специальный счет, который оформляют на несовершеннолетнего, - прокомментировала Маргарита Юсупова.

Узнать обо всех нюансах продажи ипотечного жилья, купленного с использованием материнского капитала, поможет подробнейшая пошаговая инструкция журнала Домклик - сохраните и пользуйтесь, там есть даже образцы заявлений в опеку и не только.

ЕСЛИ ДОРОЖКИ РАЗОШЛИСЬ

Супруги решили развестись, но есть один нюанс - совместная квартира в ипотеке. Именно она может стать предметом долгих споров. А все дело в том, что кредитная недвижимость хоть и является общим имуществом, но находится под обременением, что не позволяет разделить ее в привычном порядке.

В таком случае имеет значение не только то, кто покупал ипотечное жилье, но и кто помогал выплачивать заем. Например, если квартира была приобретена в кредит одним из супругов до брака, но все годы совместной жизни муж или жена помогали гасить задолженность, он может предоставить в суд доказательства того, что оплата производилась за счет совместно нажитых средств. И, как правило, суд принимает решение о выплате этому супругу части стоимости недвижимости или о выделении доли в квартире.

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Если ипотека оформлена в Сбербанке, один из супругов выступает заемщиком, а второй - созаемщиком, то банк поможет упростить процесс раздела недвижимости. Достаточно в режиме онлайн обратиться к менеджеру через личный кабинет сопровождения Домклик и отправить документы, которые запросит специалист.

Далее банк самостоятельно подготовит все необходимые документы. Бывшим супругам достаточно будет один раз прийти в офис банка и подписать документы по кредиту. Обычно его переоформляют на одну из сторон.

В случае раздела имущества супругами при наличии детей суд может увеличить долю того родителя, с которым останутся дети. Но тут каждый случай индивидуален, поэтому служители Фемиды руководствуются статьей 39 Семейного кодекса РФ.

Пожалуй, сложнее всего при разводе разделить ипотечную квартиру, купленную с использованием материнского капитала. Каждый из супругов может претендовать только на свою долю в совместном недвижимом имуществе. При этом доля ребенка, «обеспеченная» средствами маткапитала, не считается совместно нажитым имуществом его родителей. Как правило, вопросы раздела такой недвижимости решаются в суде - чтобы не упустить ни одной юридической тонкости.

А в общих чертах нюансы дележа ипотечной квартиры в случае расставания можно изучить в инструкции Домклик. Главное помнить: какие бы сюрпризы ни преподнесла судьба - со всеми можно разобраться и даже обратить себе на пользу. Даже если у вас ипотека.

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