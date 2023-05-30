Комсомольчан и гостей города ждет насыщенная праздничная программа Фото: телеграм-канал Александра Жорника

В 2023 году городу Комсомольску-на-Амуре исполняется 91 год. Несмотря на то, что это не круглая дата, праздновать День города будут с размахом. Главные мероприятия в честь праздника пройдут 12 июня. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть в Комсомольске-на-Амуре на День города.

Как в Комсомольске-на-Амуре отпразднуют День города

12 июня - День рождения города Комсомольска-на-Амуре. В этом году жителей ждет насыщенная праздничная программа. Однако отмечать дату начнут еще 9 числа - в этот день в сквере у нарсуда пройдет акция «Подари ребенку дерево», а на Амурском судостроительном заводе пройдет церемония закладки корвета «Ретивый».

Жители и гости города могут спланировать заранее, куда сходить и на что посмотреть в День города.

Программа мероприятий на День города в Комсомольске-на-Амуре

В основной день праздника в 11:00 начнутся концерты. От площади Ленина по проспектам Ленина и Первостроителей пройдет карнавальное шествие «Славься, родной Комсомольск!». На театральной площади состоится праздничный митинг, где юные комсомольчане в торжественной обстановке получат первые паспорта граждан РФ.

Там же будут чествовать супружеские пары, прожившие вместе 50 и более лет, а также молодые пары, поженившиеся накануне Дня города. После этого в 13:30 будут возлагать цветы к памятнику первостроителей. К слову, это тесно связано с историей образования города - первые комсомольцы высадились здесь 10 мая 1932 года. С часу дня и до 11 вечера на театральной площади будут идти концерты, народные гулянья.

- В 12:40 от шахматного клуба на проспекте Первостроителей стартует традиционная комбинированная эстафета. Ее этапы пройдут по проспекту Первостроителей до проспекта Ленина и обратно, - сказал глава города Александр Жорник.

В два часа дня на Амуре пройдет городская акция «Паруса России-2023». А в учреждениях культуры организуют дни открытых дверей, арт-ярмарки, мастер-классы, поэтические встречи.

Праздничный фейерверк на День города в Комсомольске

Завершится День города в Комсомольске-на-Амуре 12 июня в 23:00 праздничным фейерверком. Салют смогут увидеть все жители и гости города. Посмотреть его можно на площади перед Драматическим театром.

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