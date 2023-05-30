Михаил Дегтярев: Главная задача - окружить семьи военнослужащих вниманием и заботой

Фонд открылся в Хабаровском крае одним из первых по стране Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Поддержке участников СВО в Хабаровском крае уделяется особое внимание. Именно поэтому решением губернатора Михаила Дегтярева регион стал одной из первых территорий страны, где начал свою работу фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе президента РФ.

Фонд будет централизованно заниматься оказанием помощи ветеранам СВО, семьям погибших и раненых. Новый орган будет уполномочен распоряжаться федеральными ресурсами, а также напрямую решать все возникающие вопросы с региональным правительством и муниципалитетами.

Официальное открытие регионального отделения состоялось с участием губернатора Михаила Дегтярева, который осмотрел помещение площадью около 1500 квадратных метров. Глава региона подчеркнул, что сегодня создание фонда обусловлено необходимостью максимально оперативно откликаться на нужды участников СВО и их семей.

Фонд создан для поддержки участников СВО по инициативе президента России Фото: Правительство Хабаровского края

- Филиал расположился в центре Хабаровска, что очень удобно для горожан и для жителей районов края. Здесь можно получить все виды услуг: от юридических до социальных и медицинских, вплоть до протезирования. Здесь не может быть иного отношения, которое коррелируется с проактивной позицией правительства региона - помочь всем: ветеранам специальной военной операции, женам и детям наших бойцов, - заявил Михаил Дегтярев.

Клиенты фонда - ветераны СВО, члены их семей и близкие. В учреждении они смогут получить консультации по вопросам медицинской, социальной и юридической направленности. Фонд оборудован своим МФЦ и собственным центром занятости. Вести обращающихся по разным вопросам будут социальные координаторы. К концу 2023 года планируется подготовить 100 специалистов, которые после прохождения обучения на площадке президентской академии в Хабаровске смогут подойти к своей работе во всеоружии.

Руководить региональным отделением фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» назначена Алена Чаплыгина. Глава фонда сама потеряла мужа в ходе СВО, поэтому понимает, какая помощь может потребоваться семье, и за счет чего можно упростить процесс оказания этой помощи. По словам Алены Чаплыгиной, все специалисты фонда понимают, куда они пришли, и осознают серьезность работы, которой предстоит заниматься.

Кабинеты оборудованы всем необходимым Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Губернатор отметил, что главная задача - окружить семьи военнослужащих вниманием и заботой, поэтому фонд будет работать в тесном сотрудничестве с Восточным военным округом и краевым правительством. В этом направлении в регионе уже функционирует межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО, также созданная по инициативе главы края.

Халатное отношение в подобных вопросах недопустимо, ведь качество предоставления услуг находится под личным контролем полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.