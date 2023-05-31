Мэр Хабаровска Сергей Кравчук победил в предварительном голосовании «Единой России»

За действующего главу города на предварительном голосовании отдали предпочтение 11,7 тысяч хабаровчан Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице определился кандидат, который будет баллотироваться от партии на предстоящие выборы мэра города, которые пройдут в сентябре 2023 года. Лидером в праймериз стал Сергей Кравчук. За него отдали свой голос более 11,7 тысячи избирателей.

Участие в предварительном голосовании принимали не только члены партии, но и горожане, которые не состоят в «Единой России». 12 человек зарегистрировались для участия в процедуре предварительного голосования на выборах мэра Хабаровска, однако в итоговый список участников попали только восемь кандидатов. Такое высокое число претендентов только от одной партии говорит о том, что к предстоящему единому дню голосования есть высокий интерес со стороны различных слоев общества.

Само голосование проходило в течение семи дней в электронном формате. Отдать свой голос за кандидата от партии мог любой житель Хабаровска старше 18 лет. В числе восьми кандидатов были представители молодежи, бизнес-сообщества, инженеры, экономисты и действующие государственные служащие.

Эксперты отмечают, что одержавший победу на праймериз Сергей Кравчук был фаворитом голосования еще до его начала. Его работу на посту главы города на протяжении пяти лет могут своими глазами оценить жители краевой столицы. Также он не прекращал деятельность на партийном поприще. Это позволило привлекать дополнительные источники финансирования в город, что положительно сказалось на качестве жизни в Хабаровске.

- Искренне благодарю каждого, кто проголосовал, за доверие, которое было мне оказано. Убежден, что при поддержке жителей нашего города все вместе мы добьемся очень многого. Надеюсь увидеть хабаровчан на избирательных участках в сентябре. Уверен, вместе нам удастся сделать наш город еще лучше, - подчеркнул Сергей Кравчук.