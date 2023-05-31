Поддержка ветеранов СВО, средства на новые скверы и культпросвет: губернатор Хабаровского края вновь вышел в прямой эфир

Более часа губернатор вел беседу на пять онлайн-площадок

Высокий уровень открытости, являющийся образцовым примером для краевых и местных чиновников, продолжает демонстрировать глава региона, который с самого начала работы в крае прямо обозначил свой курс - вернуть доверие людям к власти. Для этого Михаил Дегтярев говорит с людьми, регулярно отчитывается о тех или иных значимых процессах и рассказывает об актуальных проблемах региона самостоятельно, а не через третьих лиц. Подобная планка информационной открытости достижима далеко не для каждого главы субъекта ДФО.

Накануне в социальных сетях состоялся очередной прямой эфир, где губернатор более часа посвятил ответам на интересующие жителей здесь и сейчас вопросы. Помимо СВО, наиболее популярные темы из года в год остаются все теми же: медицина, культура, благоустройство, ЖКХ.

Власти края максимально вовлечены в вопросы поддержки участников СВО, поэтому на днях в крае был открыт фонд «Защитники Отечества», о создании которого губернатор рассказал в ходе прямого эфира. Край стал одним из первых, где новый орган появился по инициативе президента России.

- Фонд будет помогать нашим ветеранам СВО. Некоторые получили ранения и нуждаются в реабилитации. Помним также и тех, кто отдал свою жизнь, займемся поддержкой их семей. В учреждении можно получить самую разную помощь: от юридической до социальной. Главой назначили вдову, у которой муж погиб в ходе СВО. Она знакома с проблематикой и сможет правильно скоординировать работу, - рассказал Михаил Дегтярев.

Множество вопросов, заданных главе региона, касалось благоустройства того или иного населенного пункта: ремонт дорог, тротуаров, повышение доступности и комфорта. Так, жители обратили внимание на необходимость пешеходной дорожки к детской поликлинике в Прибрежном микрорайоне Хабаровска. Губернатор заявил, что к решению проблемы будет подключен мэр города, а также добавил, что за последние годы в крае изменился подход к проектированию общественных пространств. Теперь при реконструкции объектов новые дорожки прокладываются там, где удобно жителям, которые за время обозначили более комфортный для себя путь.

Больше, чем столица края, благоустройства требуют муниципальные районы региона. Для получения новых возможностей развития в крае появился первый муниципальный округ - Охотский, объединивший Охотский район и еще восемь поселений. Реформа точечно внедряется по России уже с 2019 года, однако у жителей Хабаровского края пока нет понимания, как будет функционировать новый механизм, и в чем его польза.

- Все чиновники останутся на местах, но начнут подчиняться единой окружной администрации. Большой плюс модели округа в том, что исключается пинг-понг между администрациями района и поселений. Кроме того, маленькие поселения не могут заявиться для участия ни по одной программе, а местному бюджету необходимо софинансирование, когда мы выделяем средства. Теперь же Охотский округ имеет возможность претендовать на дополнительные средства, которые можно будет направить на благоустройство набережной или скверов в поселениях.

Губернатор отметил растущий запрос на культурные мероприятия на всей территории края. Отсюда и большое количество вопросов о ближайших планах региона в сфере культуры.

Глава региона анонсировал проведение третьего фестиваля «Рок над Амуром», где в качестве хедлайнера в этом году ожидается Вячеслав Бутусов. Кроме того, статус ежегодного теперь получит фестиваль «Арсеньев LIVE». Также в 2023 году пройдет первый в ДФО межрегиональный фестиваль театров кукол. А из мировых знаменитостей Хабаровск ждет пианиста Дениса Мацуева, который приедет с фестивальной программой зимой.