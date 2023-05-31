Набил карманы на дровах: экс-директор предприятия похитил миллионы рублей через подставную фирму жены в Хабаровском крае

Дрова котельная получила, только объем не соответствовал заявленному в документах. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муниципальные предприятия создаются администрациями на местах для того, чтобы закрывать базовые потребности населения в воде, электроэнергии, транспорте и так далее. Часто МУПы небогаты и живут в том числе за счет субсидий. В Ванинском районе экс-глава одного из таких предприятий вытягивал деньги с помощью супруги.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Ради снабжения людей теплом, светом и водой в Ванинском районе было создано МУП «Исток». Предприятие в том числе закупало дрова для котельной в поселке Тулучи. В ноябре 2019 года на этой поставке бывший директор МУПа решил провернуть аферу. Схема оказалась успешной и работала до конца 2021-го.

Экс-руководитель заключил договор на поставку дров для котельной. Да не с обычной фирмой, а открытой его супругой. Дрова котельная получила, только объем не соответствовал заявленному в документах. В бумагах бывший директор «нарисовал» завышенные цифры и отправил в администрацию.

Местные власти перевели на счет аффилированной конторы субсидию в 35 миллионов рублей. 13 миллионов рублей ушли на оплату расходов по поставке дров. Оставшиеся 22 миллиона рублей утекли в неизвестном направлении, часть из них (сколько - не раскрывается) осела в карманах экс-главы МУПа.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело было заведено по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Правоохранительные органы провели следственные и процессуальные действия. Собранные данные позволили предъявить экс-главе МУПа обвинение.

- Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Его будет рассматривать Ванинский районный суд, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Бывшему директору предприятия грозит до 12 лет колонии.

- На имущество обвиняемого судом наложен арест на сумму, полностью покрывающую причиненный преступлением ущерб, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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