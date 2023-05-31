Сергей Кравчук: «Для удобства жителей мы разрабатываем новую услугу»

Новое приложение было анонсировано на день города Фото: Администрация Хабаровска

Новый инструмент позволит жителям Хабаровска самостоятельно давать оценку работе управляющих компаний, профильных специалистов и чиновников на местах. Мэр города Сергей Кравчук принял решение в корне поменять систему оценки качества и анонсировал разработку нового сервиса.

Новое приложение - это следующий шаг к цифровизации всего городского пространства Хабаровска. Сергей Кравчук неоднократно получал обращения от жителей о необходимости появления инструмента общественного контроля. Это поможет руководству в оперативном принятии мер в отношении тех, кто выполняет свои обязанности ненадлежащим образом.

Горожане сами стремятся участвовать в жизни Хабаровска. Теперь чиновники будут находится под пристальным вниманием. Любая грубость или халатность с их стороны может стать фатальной.

Администрация города разработала дорожную карту по данному направлению и уже реализует ряд проектов. Хабаровск стал первым городом, где голос каждого жителя будет учтен. Не исключено, что примеру краевой столицы последуют и другие регионы страны.

- Приступить к работе над созданием мобильного приложения нужно в этом году, в следующем необходимо закончить и представить жителям готовый результат, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В процессе разработки и добавления новых возможностей, жители города смогут давать обратную связь, поэтому работа в данном направлении будет осуществляться в непосредственном диалоге.

Мэр города уверен, что Хабаровск станет не только комфортным, но современным и удобным для жизни.